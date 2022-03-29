|
|
В Кремле напомнили Байдену о недопустимости оскорблений
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина не могут не оставлять свой след, таким высказываниям не место в риторике главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», – передает его слова РИА «Новости».
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
|
|
Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США
|
|
Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для США.
«Россия представляет острые угрозы», – приводит ТАСС текст пояснений Пентагона в переданной Конгрессу США новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов.
В качестве обоснования в документе приводится спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. «Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ», – отметили в Минобороны США.
«Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом», – добавили в ведомстве.
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенатор объяснил слова Байдена о Путине слабой психологической подготовкой
|
|
«В США сильнейшая со времен Великой депрессии инфляция и политический хаос. Байден ищет виновных в этом и позволяет себе безответственные высказывания в сторону России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Джо Байден заявил, что его неосторожные высказывания в адрес Москвы и президента России продиктованы «моральным негодованием».
«Байден находится сейчас под сильнейшим психологическим давлением. Это, помимо его физического состояния, приводит к срывам – и он говорит именно то, что думает, не оглядываясь на предполагаемые для такого уровня политики тактичность и правила приличия», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Сенатор отметил, что главе Белого дома каждую неделю дают данные о его рейтингах, которые катастрофически падают. «Но важнее то, что падают рейтинги в целом Демократической партии, и это грозит ей потерей большинства в обеих палатах Конгресса. Таким образом Байден, чья психологическая подготовка куда слабее, чем, например, у профессиональных разведчиков, скатывается на такую риторику против Путина», – сказал собеседник.
При этом, подчеркнул сенатор, обычные американцы понимают, что личная пикировка между президентами США и России грозит ухудшением политической и экономической ситуации, поэтому помощники главы Белого дома вынуждены каждый раз пояснять, что Байден сказал не то, что хотел.
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Общественной палате осудили блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса
|
|
«Блокировка YouTube-канала Вована и Лексуса показывает, что в рамках информвойны против России Запад делает все, чтобы представить все события однобоко», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала.
«YouTube блокировками каналов российских СМИ, госорганов и гражданских пользователей – как, например, пранкеров Вована и Лексуса – показывает, что он превращается из платформы с объективной информацией в деструктивный инструмент, направленный против нашей страны», – пояснил член Общественной палаты Никита Данюк.
По его словам, YouTube аффилирован с госорганами США, поэтому ни о какой политической объективности и свободе слова применительно к этому хостингу говорить не приходится. «YouTube-канал Вована и Лексуса не нарушил ни один пункт правил платформы. Соответственно, причиной, видимо, стали неудобные для Запада телефонные беседы их политиков с российскими пранкерами», – отметил собеседник.
При этом он обратил внимание на то, что никакие – даже самые нелепые фейки или деструктивный контент, касающийся России, на хостинге не удаляется, а только тиражируется. «Мы помним даже и призывы взрывать железнодорожную инфраструктуру РФ, а также другие «инициативы» – все они по сей день присутствуют в YouTube, хотя явно носят экстремистский характер», – указал эксперт.
Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала. «Ну есть RuTube, мы туда все перекинули, и Telegram-канал. Мы его сделали и будем там выкладывать ролики. Просто хочется, чтобы наши видео доходили и до западной аудитории. Посмотрим, где их размещать, чтобы западные зрители тоже все видели и делали свои выводы», – рассказал Кузнецов телеканалу «Звезда».
В прошедшую субботу YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), на котором размещена видеозапись розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател. При попадании на канал пранкеров пользователей уведомляют, что он удален, передает РИА «Новости». Полное зеркало видеозаписей пранкеров есть на их канале на Rutube.
Напомним, Пател в разговоре с пранкером, который беседовал с ней от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы оказать помощь украинским неонацистам и националистам.
«Мы будем делать все возможное для того, чтобы призвать ряд россиян к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – также сказала Патель. Глава МВД также согласилась с инициативой создать некое объединение стран, которые действовали бы по запросам Украины. Кроме того, она рассказала о проведении в жизнь идеи передачи собственности российских олигархов украинцам.
Уоллесу звонили также от имени Шмыгаля. В ходе разговора обсудили статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине и вероятность приобретения страной ядерного оружия.
На вопрос собеседника о том, как Лондон относится к идее союза Украины и Британии, Уоллес пообещал поддерживать Киев во всем, в чем может британская сторона. Он также выразил уверенность в том, что Украина не будет выполнять требования России и не откажется от Крыма и Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России
|
|
Страны Запада, США, Канада, Австралия фактически развязали против России тотальную войну в торговле и экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К сожалению, эти условия совершенно недружественные», – сказал Песков, комментируя в эфире американской телекомпании PBS санкции Запада против России. «<…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – приводит слова Пескова ТАСС.
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров констатировал, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать». «Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал Лавров. «(…) По сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков обвинил США в развязывании беспрецедентной санкционной войны против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских»
|
|
Президент России Владимир Путин поздравил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 126-ю отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны с присвоением им почетного наименования «гвардейских», сообщает пресс-служба Кремля.
Тексты поздравлений опубликованы на сайте Кремля.
«Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга», – указал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) получили почетные звания гвардейских.
155-я отдельная бригада морской пехоты – это тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующееся во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края.
126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, постоянно дислоцирована в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым.
Главный тренер хоккейной сборной сообщил о давлении на Овечкина в США
|
|
На российскую звезду НХЛ Александра Овечкина в США оказывается давление в связи с событиями на Украине, заявил главный тренер российской хоккейной сборной Алексей Жамнов.
«С Овечкиным мы переписывались и общались по видеосвязи. На Саню есть давление. И телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы», – сказал Жамнов «Матч ТВ».
Он добавил, что охранника хоккеисту поставили «не просто так», и пожелал и ему и всем остальным российским атлетам, играющим в США, терпения.
Тренер указал, что в НХЛ вряд ли захотят отказаться от российских хоккеистов, поскольку «они – звезды», и нужны этому рынку.
«И все прекрасно понимают, какой это будет удар по маркетингу [в случае ухода российских игроков], раскрутке лиги, что лучшие игроки со всего мира выступают в НХЛ. Я даже не сомневаюсь, что никто с ними контракты расторгать не будет», – подтвердил специалист.
Напомним, российскому нападающему клуба «Вашингтон» в НХЛ Александру Овечкину решили усилить охрану из-за ситуации вокруг России и Украины.
Овечкин идет третьм в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, уступая только легендам мирового хоккея Горди Хоу и Уэйну Гретцки.
Байден пригрозил России ответом США на применение химоружия на Украине
|
|
Использование Россией химического оружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны Соединенных Штатов, заявил глава американской администрации Джо Байден.
«Это вызовет существенный ответ», – приводит ТАСС ответ Байдена на просьбу объяснить свои недавние слова о том, что Соединенные Штаты дали бы «соразмерный ответ» на применение Россией химического оружия на Украине.
Сотрудник СМИ попросил главу американской администрации уточнить, что именно это означает. «Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы», – заявил на это Байден. «Мир хочет знать», – возразил журналист. «Мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ», – сказал глава американской администрации.
В прошлый четверг Байден заявил, что якобы возможное использование Россией химического оружия на Украине вызовет соответствующий ответ. Днем ранее посольство России в США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до конца. Позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты якобы не планируют применять химическое оружие, но готовы ответить, если Россия сделает это на Украине.
В МИД РФ назвали заявления США о биологическом и химоружии России злонамеренными инсинуациями, подчеркнув, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.
Как сообщил 16 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит на украинской территории провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы обвинить в этом Москву. Он указал, что в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект, предусматривающий использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощи беженцам.
Демократом от штата Колорадо Майклом Беннетом и республиканцем от штата Огайо Робом Портманом представлен законопроект «о помощи Украине», пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Axios.
Авторы документа уверяют, что Украина нуждается в помощи из-за ситуации с беженцами. «Один из способов помочь – это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», – сообщается в издании.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку активов Центробанка России на Западе воровством.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден открестился от слов об отправке военных США на Украину
|
|
Президент США Джо Байден заявил, что во время выступления в Польше на прошлой неделе якобы не говорил о возможности отправки американских военных на Украину.
Разъясняя свои высказывания на встрече с американскими военнослужащими, которая состоялась 25 марта в польском городе Жешув, расположенном недалеко от границы с Украиной, Байден подчеркнул: «Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст», передает ТАСС.
«Мы встречались с этими ребятами в течение пары часов. Вот о чем мы говорили», – добавил глава американской администрации. «Я имел в виду то, что они встретятся и поговорят с украинскими военными в Польше», – выступил с утверждением президент США.
Ранее в русскоязычной блогосфере обратили внимание на несколько неоднозначных фраз, которые Байден произнес в прошлую пятницу в ходе выступления перед американскими военнослужащими в польском городе Жешув, недалеко от границы с Украиной. Байден тогда, говоря о на Украине, сказал американским военнослужащим: «Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там. Увидите их женщин... Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]. Некоторые из вас там были». Он не уточнил, когда именно американские военнослужащие окажутся на территории Украины. Вскоре после этого представитель Белого дома заявил: «Президент ясно дал понять, что мы не будем отправлять военных США на Украину, наша позиция не изменилась».
При этом в прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не будет отправлять войска на Украину. 20 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд исключила отправку американских военных на Украину. Сам Байден еще в начале российской спецоперации также заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле исключили возможность применения ядерного оружия на Украине
Никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя распространяемые на Западе слухи о возможных действиях Москвы в связи с проводимой на Украине военной спецоперацией.
Журналист американской телекомпании PBS выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин в своем заявлении о начале операции якобы имел в виду, что Россия применит ядерное оружие, если в дело вмешается третья сторона. «Нет, я так не думаю. Но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться», – приводит ТАСС ответ Пескова на английском языке.
После этого пресс-секретаря главы государства попросили «от лица России исключить вероятность применения ядерного оружия» в ходе специальной военной операции на Украине. «Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия», – подчеркнул Песков. Как отметил пресс-секретарь президента, российская сторона «не сомневается, что задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены». «Но любой исход операции, конечно, не является основанием для применения ядерного оружия. У нас есть концепция [национальной] безопасности [России], в которой очень четко сказано, что только в случае угрозы существованию государства, нашей страны, мы можем применять [его]. И мы действительно будем применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны», – отметил Песков. «Давайте разделять эти две вещи. Я говорю о существовании государства и специальной военной операции на Украине. Они не имеют ничего общего друг с другом», – добавил пресс-секретаря российского лидера.
В прошлый четверг стало известно, что Белый дом сформировал команду для проработки действий США на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия против одного из союзников Вашингтона в контексте военной операции РФ на Украине. В прошлый вторник в Кремле назвали условие применения Россией ядерного оружия.
В мае 2021 года глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявлял, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия. Месяцем ранее Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае сочли безответственными высказывания Байдена о Путине
|
|
Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить того, что подобные резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию, пишут китайские СМИ.
Издание Global Times пишет, что после того, как Байден заявил, что президент России «не может оставаться у власти», и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом, передает РИА «Новости».
Однако, подчеркивает издание, как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию.
«Это было неразумно и безответственно, что отражает серьезную проблему в политике США: некоторые политики выносят свои личные претензии на национальный уровень», – добавили в Global Times.
Издание полагает, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.
Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления американского лидера, отметил, что Путин является своего рода «занозой» для Байдена, так как именно глава Белого дома сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, однако он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.
По словам эксперта, опросы показывают, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.
Враждебный настрой Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель – разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Теперь многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну.
Ранее Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти. При это накануне он сказал, что якобы не призывал к смене власти в России.
Напомним, Байден во время визита в Варшаву, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что американский лидер якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
В Госдепе США заявляли, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Bloomberg объявило о приостановке деятельности в России и Белоруссии
Агентство Bloomberg объявило о приостановке деятельности в России и Белоруссии.
В Bloomberg объяснили решение о приостановке деятельности ситуацией вокруг Украины. В частности, американское агентство проинформировало, что его клиенты в России и Белоруссии будут лишены доступа к финансовым продуктам, в том числе новостному терминалу и платформам электронной торговли. При этом отмечается, что принятое решение никоим образом не повлияет на работу сайта Bloomberg, передает ТАСС.
Напомним, 5 марта американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. В тот же день американское агентство Bloomberg объявило о временной приостановке работы собственных журналистов в России. Днем ранее британская Би-би-си объявила о решении приостановить работу в России.
Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что сайты изданий «Голос Америки*», Meduza*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода*», Deutsche Welle*, (все четыре СМИ признаны в России иноагентами), «Би-би-си» заблокированы из-за систематического распространения фейков о специальной военной операции России на территории Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Патрушев указал на последствия «кровавой политики США» для Украины
Сложившаяся на Украине ситуация – следствие политики Соединенных Штатов на подавление независимых государств, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН», – цитирует Патрушева ТАСС.
Он добавил, что возникновение новых центров силы и мирового развития вызвало недовольство Соединенных Штатов, «стремившихся любыми способами сохранить свою гегемонию в мировых делах». «Как мы знаем из истории, для достижения данной цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты», – добавил секретарь Совбеза.
Он напомнил о войнах в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. В результате этих конфликтов «сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы стали вынужденными переселенцами». «Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 трлн долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе», – подчеркнул Патрушев.
Секретарь Совбеза указал, что США подорвали систему международного контроля над вооружениями, разрушили механизмы договоров по противоракетной обороне, обычным вооруженным силам в Европе, ракетам средней и меньшей дальности, по открытому небу. Все эти действия ставят под угрозу безопасность всей планеты.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против России
В Европе в скором времени ощутят последствия экономического разрыва с Россией, усиление давления на Москву приведет к расколу единства Запада, пишут СМИ.
Газета Financial Times пишет, что «западные страны удивили даже самих себя скоростью и единством в объявлении беспрецедентных санкций против России», передает Ura.ru.
Однако «последствия экономического разрыва с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе в виде роста цен, нехватки электроэнергии и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев».
В качестве примера издание приводит Великобританию, где уже в апреле счета за электричество могут увеличиться на 50%. Кроме того, на Ближнем Востоке и в Африке может усилиться проблема голода, что приведет к новому наплыву беженцев в Европу.
«Напряжение уже начинает появляться между западными правительствами», – подытожило издание.
Ранее Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД