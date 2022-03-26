РГСУ решил зачислять на обучение детей погибших в спецоперации военных бесплатно

Российский Государственный социальный университет заявил о поддержке семей погибших в специальной военной операции военнослужащих. Дети погибших военных смогут бесплатно получить высшее образование по любой специальности и на любом факультете, сообщили в пресс-службе университета.

«Все дети погибших российских, донецких и луганских участников специальной военной операции могут, при желании, по окончании среднего учебного заведения, бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой нашей специальности, на любом нашем факультете, в любом нашем филиале, в любое время. Даже те, кому сейчас всего несколько месяцев отроду – когда они подрастут. Даже те, кто родится уже после гибели своих отцов, и никогда их не увидит, – мы ждем их через 17-18 лет в наших стенах!», – говорится в сообщении на сайте университета.

Отмечается, что любой из детей погибших будет зачислен на обучение в университет на бесплатной основе.

«Выпуск соответствующих образовательных сертификатов РГСУ начнется во втором квартале текущего года. Мы постараемся в сотрудничестве с соответствующими ведомствами сами найти детей погибших героев и выдать семьям эти сертификаты. Однако наличие такого сертификата не будет являться необходимым условием для зачисления детей погибших в спецоперации на бесплатное обучение в РГСУ: все последующие годы достаточно будет предъявить соответствующие документы, выданные органами соцзащиты, или иными уполномоченными ведомствами, для безусловной реализации предоставленного настоящей инициативой права», – уточнили в РГСУ.

В университете добавили, что решение о бесплатном и внеконкурсном обучении детей погибших в ходе спецоперации не есть компонент нашей военно-исторической и военно-мемориальной работы, которая сегодня активно разворачивается в РГСУ. Видим это посильным вкладом университета в нашу общую победу в ведущейся против России гибридной войне.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что у детей, погибших в ходе СВО героев, могут быть другие образовательные планы, и они захотят получить инженерное, техническое, естественнонаучное, пусть даже медицинское или гуманитарное образование, но по специальностям, которым наш Университет не обучает. «Рассчитываем, в таких случаях, что выбранные ими иные российские государственные образовательные учреждения, включая ведущие университеты страны, поддержат нашу инициативу и примут образовательные сертификаты РГСУ в порядке обменного основания для бесплатного обучения», – подчеркнули в РГСУ.

Ранее сообщалось, что МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины.