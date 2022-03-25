Помощник Байдена заверил, что США не используют химоружие

США не планируют ни при каких обстоятельствах применять химическое оружие, но готовы ответить, если Россия сделает это на Украине, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

Так он прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о готовности отреагировать в случае применения химического оружия на Украине, передает ТАСС.

Салливан заявил, что США выберет ту форму и характер ответа, которая понадобится при конкретных действиях. Сделано это будет при координации с союзниками.

«У США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах», – заверил он.

Ранее Байден заявил, что вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие.