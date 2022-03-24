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Байден рассказал о реакции НАТО на применение химоружия на Украине
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Вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это вызовет соответствующий ответ», – сказал он, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Запада в случае применения Россией химического оружия на Украине, передает ТАСС.
По его словам, вопрос по поводу вмешательства НАТО будет приниматься, когда придет время.
Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО
Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам стал «пощечиной» для НАТО, пишут китайские СМИ.
Издание Huanqui утверждает, что основным преимуществом этого вооружения является его проникающая способность. Для атаки по железобетонному укреплению советских времен обычные бомбы или крылатые ракеты не подойдут, передает ФАН.
«Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», – пишет портал Sina.com.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить.
МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.
«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.
Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.
Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
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Польша заявила об отмене основополагающего акта Россия – НАТО
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Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам президента Польши, Россия показала, что не считает себя им связанной, и НАТО тоже должно перестать вспоминать о нем.
«Поведение России в конечном итоге недвусмысленно показывает всему Североатлантическому союзу, что акт Россия – НАТО просто перестал существовать. Этот акт уже никого не обязывает. Россия показала, что не чувствует себя связанной им. НАТО также должно перестать упоминать об этом», – передает «Коммерсант» слова Дуды в Бухаресте (цитата по wPolityce). Сегодня нет никаких обязательств, кроме обязательства НАТО защищать свободный мир.
Ранее в среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
В кортеж Байдена в Брюсселе кинули бутылку
В сторону автомобильного кортежа американского президента Джо Байдена в Брюсселе мужчина бросил стеклянную бутылку, сообщают местные СМИ.
Кинувший бутылку находился в состоянии алкогольного опьянения, в момент происшествия он был на значительном удалении от пути следования кортежа, передает РИА «Новости».
В полиции подтвердили инцидент. Там уточнили, что мужчина действительно кинул бутылку в направлении кортежа со значительного расстояния.
«Мы незамедлительно задержали его», – сказал официальный представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.
Напомним, Байден прибыл в Брюссель в среду. Он планирует принять участие в саммитах НАТО, G7 и Европейского союза.
Эксперт назвал «сигналом Москве» проведение саммита НАТО в годовщину атаки на Белград
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«Это не совпадение: наши натовские «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. В четверг, когда в Брюсселе собрался саммит НАТО, в Сербии вспоминали жертв натовских бомбардировок 1999 года.
«Я хорошо помню риторику лидеров Североатлантического альянса, звучавшую в марте 1999 года, в момент начала бомбардировок Югославии. Это был первый год моей работы на радио и я комментировал события в прямом эфире. Натовские лидеры тогда, как и сейчас, выступали в агрессивном ультимативном тоне. Они по сути требовали разделить страну, отторгнуть этот край от Сербии, – сказал радиоведущий и публицист Армен Гаспарян. – Но думающая русская общественность как говорила, так и говорит, что Косово – это Сербия. И сербы, конечно, – наши братья».
Гаспарян не верит в то, что НАТО случайно назначила свою встречу в верхах на годовщину начала бомбардировок Сербии. «Это не совпадение. Наши «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза. Но Брюсселю следует знать, что в Москве извлекли очень серьезные уроки из событий 1999 года. Как раз в те дни, после стагнации 90-х годов, началось пробуждение национально-патриотического духа. Бомбардировки Белграда во многом послужили катализатором этого процесса», – считает Гаспарян.
Зато совпадение, причем знаменательное, публицист видит в том, что накануне печальной годовщины на 85-м году жизни скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. «Именно эта дама несла самую прямую ответственность за нападение на сербов». Посмотрите на некрологи по этому поводу в западной печати. Нигде ни малейшего раскаяния за то, что с подачи Мадлен Олбрайт натовцы начали бомбить Белград. Вопреки международному праву, вопреки принципам послевоенного устройства», – напомнил собеседник.
«Прошло уже 23 года, но верхушка НАТО до сих пор утверждает, что все было сделано правильно, что так и надо было – просто попытались уничтожать сербов в массовом порядке, по сути подвергнуть этот народ геноциду. Но у них не получилось», – подчеркнул Гаспарян.
Что касается критики в адрес Москвы, которая звучит из уст участников нынешнего саммита Североатлантического альянса, то журналист отметил: «Наиболее точно наш ответ на такие выпады можно выразить традиционной для России фразой: «Делай что должно и будь что будет». Вне всякого сомнения, мы доведем спецоперацию на Украине до конца. Мы положили начало построению принципиально новой системы международных отношений, и это хорошо. А эти люди в НАТО? Пусть и дальше критикуют».
Напомним, в Сербии в четверг отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок силами НАТО территории Сербии. Налеты авиации продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны войны почтили память жертв бомбардировок НАТО. Как сообщает РИА «Новости», Боцан-Харченко принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН. Единственным основанием для нее послужили утверждения западных лидеров о том, что власти Сербии проводят этнические чистки в крае Косово. По версии НАТО, воздушная война должна была остановить «гуманитарную катастрофу», возникшую в крае. Авиаудары привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 млрд долларов.
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Кремль предупредил о «труднопоправимых последствиях» ввода военных НАТО на Украину
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Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего заявления о введении миротворцев НАТО на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению РФ и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду».
Рейтинг Байдена установил новый антирекорд
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 40%, свидетельствует совместный опрос Reuters и Ipsos.
Опрос был проведен 21 и 22 марта онлайн среди 1005 взрослых, из которых 432 человека отдают предпочтение демократической партии, 366 – республиканской, погрешность составляет 4%, сообщает агентство. Рейтинг Байдена упал на три процента с прошлой недели, нынешний уровень соответствует уровню поддержки, которая была у прошлого президента США Дональда Трампа в этот же период работы на посту, передает РИА «Новости».
Больше всего американцев заботят экономические проблемы, а также международные конфликты.
Напомним, в декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США Джо Байдена. Осенью рейтинг Байдена упал до 46% на фоне вывода войск из Афганистана.
НАТО объявила о создании дополнительных боевых групп в Юго-Восточной Европе
Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса.
Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.
«Лидеры НАТО договорились перезапустить наше сдерживание и оборону в долгосрочной перспективе, чтобы ответить на новую реальность в сфере безопасности. На земле у нас будет значительно больше войск в восточной части альянса, они будут в более высокой готовности, мы развернем больше техники и создадим склады снаряжения. В воздухе мы развернем больше самолетов и усилим нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море у нас будут развернуты ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе. Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения», – передает слова Столтенбега ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
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Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину
Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.
«НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.
В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
Столтенберг: НАТО не будет разворачивать войска на Украине
НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса.
«В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине», – сказал он, отвечая на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию, передает ТАСС.
Напомним, по итогам заседания саммита альянса будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.
Рогозин разъяснил ситуацию с получением Украиной спутниковых снимков
Вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран Североатлантического альянса с конца весны 2014 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Господа, генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли стран – членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что заключение соглашения означает лишь легализацию «давно произошедшего события», когда «натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича».
В среду Bloomberg заявил, что ЕС одобрил соглашение с украинскими властями, позволяющее предоставлять Киеву засекреченные данные, включая спутниковые снимки.
Столтенберг подал в отставку с поста главы ЦБ Норвегии, так и не вступив в должность
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал в отставку с поста главы Центрального банка Норвегии, который он должен был занять осенью этого года, в связи с продлением его полномочий в качестве генсекретаря НАТО, сообщило Министерство финансов королевства.
«Йенс Столтенберг уходит в отставку с поста управляющего центральным банком. Министерство финансов в ближайшее время представит королю в Совете рекомендацию о назначении Иды Волден Бах главой ЦБ», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Министр финансов страны Трюгве Слагсволда отметил, что хотел бы видеть и дальше Столтенберга в должности управляющего центральным банком, но «отдает приоритет сохранению той важной роли, которую он играет в НАТО».
Что касается новой кандидатуры, то Ида Волден Бах в ходе обсуждения кандидатур на должность главы ЦБ была признана «очень подходящей для этой должности». Она уже несколько недель исполняет обязанности главы ЦБ.
Ранее лидеры стран НАТО в ходе саммита в четверг приняли решение о продлении мандата Столтенберга на посту генсека альянса до 30 сентября 2023 года.
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