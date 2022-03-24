Байден рассказал о реакции НАТО на применение химоружия на Украине

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24 марта, четверг  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

Газпром переведет недружественные страны на рубль Денис Гришкин/Денис Гришкин/ТАСС
Россия ответила на санкции Запада решением продавать свой газ только за рубли. Москва искусно заставляет европейцев самостоятельно сделать выбор – принять новые правила игры ради сохранения экономики или перекрыть российский газовый вентиль ради геополитики. Как поступит в этой ситуации Европа?  Подробности...
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Россия переходит к новой фазе операции на Украине

Российскую операцию на Украине ждет еще один этап EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/ТАСС
Ровно месяц назад, в ночь на 24 февраля мировая история совершила крутой поворот – Россия начала специальную военную операцию на Украине. Какую тактику использовала российская армия, какие виды вооружений внесли главный вклад в продвижение наших войск и как будут развиваться события в ближайшее время? Подробности...
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Украинским нацбатам начали готовить трибунал

После переворота 2014 года неонацизм стал частью государственной политики Киева Стрингер/РИА Новости
В России открылся «Трибунал» над украинскими неонацистами. Пока это лишь общественный проект по сбору улик о преступлениях украинских нацбатов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса. Подробности...
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«Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области

Хлеб и другие продукты – все это доставила мирным жителям Украины российская армия Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«За все то, что вы везете сюда, спасибо огромное». Такими словами жители украинских сел встречают караваны российских грузовиков, которые в последние недели снабжают их всем необходимым. В каких условиях сегодня живут жители Киевской области и как им помогает Россия, сами эти люди рассказывали спецкору газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что Польша хочет сделать с Западной Украиной

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Европу накроет взрыв радикального исламизма

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. Вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему так медленно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Получается парадоксальная вещь: если бы по каким-то причинам у России в ходе идущей спецоперации на Украине получился блицкриг (например, в результате военного переворота в Киеве), это бы только усилило украинский нацизм. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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Для врагов России газ только за рубли

Спецоперация России расколола Скандинавию

Почему миру грозит голод

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
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    Мадлен Олбрайт некорректно считать врагом России

    стратегический прогноз


    Россия переходит к новой фазе операции на Украине

    газ за рубли


    Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

    новые центры силы


    Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

    экспорт древесины


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    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?

    Байден рассказал о реакции НАТО на применение химоружия на Украине

    24 марта 2022, 21:19

    Текст: Кристина Цыцура

    Вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

    «Это вызовет соответствующий ответ», – сказал он, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Запада в случае применения Россией химического оружия на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос по поводу вмешательства НАТО будет приниматься, когда придет время. 


    Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
    		    22 марта 2022, 11:01
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.

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    В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
    		    23 марта 2022, 11:48
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.

    «Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

    По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.

    Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.

    «Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.

    На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.

    Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.

    При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

    Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.

    В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».

    Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.

    Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

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    Коментарии (43)
    Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
    		    23 марта 2022, 12:02
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    «Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.

    «Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.

    Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.

    «У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.

    Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.

    До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.

    При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

    Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.

    Коментарии (100)
    В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО

    23 марта 2022, 10:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам стал «пощечиной» для НАТО, пишут китайские СМИ.

    Издание Huanqui утверждает, что основным преимуществом этого вооружения является его проникающая способность. Для атаки по железобетонному укреплению советских времен обычные бомбы или крылатые ракеты не подойдут, передает ФАН.

    «Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», – пишет портал Sina.com.

    Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.

    В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить.

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    МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
    		    22 марта 2022, 10:02
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.

    «Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.

    Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.

    Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.

    Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.

    Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

    В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

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    Польша заявила об отмене основополагающего акта Россия – НАТО
    		    23 марта 2022, 11:12
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    По словам президента Польши, Россия показала, что не считает себя им связанной, и НАТО тоже должно перестать вспоминать о нем.

    «Поведение России в конечном итоге недвусмысленно показывает всему Североатлантическому союзу, что акт Россия – НАТО просто перестал существовать. Этот акт уже никого не обязывает. Россия показала, что не чувствует себя связанной им. НАТО также должно перестать упоминать об этом», – передает «Коммерсант» слова Дуды в Бухаресте (цитата по wPolityce). Сегодня нет никаких обязательств, кроме обязательства НАТО защищать свободный мир.

    Ранее в среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.

    Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.

    До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».

    Коментарии (20)
    В кортеж Байдена в Брюсселе кинули бутылку

    24 марта 2022, 15:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    В сторону автомобильного кортежа американского президента Джо Байдена в Брюсселе мужчина бросил стеклянную бутылку, сообщают местные СМИ.

    Кинувший бутылку находился в состоянии алкогольного опьянения, в момент происшествия он был на значительном удалении от пути следования кортежа, передает РИА «Новости».

    В полиции подтвердили инцидент. Там уточнили, что мужчина действительно кинул бутылку в направлении кортежа со значительного расстояния.

    «Мы незамедлительно задержали его», – сказал официальный представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.

    Напомним, Байден прибыл в Брюссель в среду. Он планирует принять участие в саммитах НАТО, G7 и Европейского союза.

    Коментарии (13)
    Эксперт назвал «сигналом Москве» проведение саммита НАТО в годовщину атаки на Белград
    		    24 марта 2022, 18:14
    Фото: Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    «Это не совпадение: наши натовские «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. В четверг, когда в Брюсселе собрался саммит НАТО, в Сербии вспоминали жертв натовских бомбардировок 1999 года.

    «Я хорошо помню риторику лидеров Североатлантического альянса, звучавшую в марте 1999 года, в момент начала бомбардировок Югославии. Это был первый год моей работы на радио и я комментировал события в прямом эфире. Натовские лидеры тогда, как и сейчас, выступали в агрессивном ультимативном тоне. Они по сути требовали разделить страну, отторгнуть этот край от Сербии, – сказал радиоведущий и публицист Армен Гаспарян. – Но думающая русская общественность как говорила, так и говорит, что Косово – это Сербия. И сербы, конечно, – наши братья».

    Гаспарян не верит в то, что НАТО случайно назначила свою встречу в верхах на годовщину начала бомбардировок Сербии. «Это не совпадение. Наши «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза. Но Брюсселю следует знать, что в Москве извлекли очень серьезные уроки из событий 1999 года. Как раз в те дни, после стагнации 90-х годов, началось пробуждение национально-патриотического духа. Бомбардировки Белграда во многом послужили катализатором этого процесса», – считает Гаспарян.

    Зато совпадение, причем знаменательное, публицист видит в том, что накануне печальной годовщины на 85-м году жизни скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. «Именно эта дама несла самую прямую ответственность за нападение на сербов». Посмотрите на некрологи по этому поводу в западной печати. Нигде ни малейшего раскаяния за то, что с подачи Мадлен Олбрайт натовцы начали бомбить Белград. Вопреки международному праву, вопреки принципам послевоенного устройства», – напомнил собеседник.

    «Прошло уже 23 года, но верхушка НАТО до сих пор утверждает, что все было сделано правильно, что так и надо было – просто попытались уничтожать сербов в массовом порядке, по сути подвергнуть этот народ геноциду. Но у них не получилось», – подчеркнул Гаспарян.

    Что касается критики в адрес Москвы, которая звучит из уст участников нынешнего саммита Североатлантического альянса, то журналист отметил: «Наиболее точно наш ответ на такие выпады можно выразить традиционной для России фразой: «Делай что должно и будь что будет». Вне всякого сомнения, мы доведем спецоперацию на Украине до конца. Мы положили начало построению принципиально новой системы международных отношений, и это хорошо. А эти люди в НАТО? Пусть и дальше критикуют».

    Напомним, в Сербии в четверг отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок силами НАТО территории Сербии. Налеты авиации продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны войны почтили память жертв бомбардировок НАТО. Как сообщает РИА «Новости», Боцан-Харченко принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан.

    Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН. Единственным основанием для нее послужили утверждения западных лидеров о том, что власти Сербии проводят этнические чистки в крае Косово. По версии НАТО, воздушная война должна была остановить «гуманитарную катастрофу», возникшую в крае. Авиаудары привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 млрд долларов.

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    Коментарии (18)
    Кремль предупредил о «труднопоправимых последствиях» ввода военных НАТО на Украину
    		    23 марта 2022, 13:05
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего заявления о введении миротворцев НАТО на Украину.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению РФ и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду».

    Коментарии (4)
    Рейтинг Байдена установил новый антирекорд

    22 марта 2022, 23:10

    Текст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 40%, свидетельствует совместный опрос Reuters и Ipsos.

    Опрос был проведен 21 и 22 марта онлайн среди 1005 взрослых, из которых 432 человека отдают предпочтение демократической партии, 366 – республиканской, погрешность составляет 4%, сообщает агентство. Рейтинг Байдена упал на три процента с прошлой недели, нынешний уровень соответствует уровню поддержки, которая была у прошлого президента США Дональда Трампа в этот же период работы на посту, передает РИА «Новости».

    Больше всего американцев заботят экономические проблемы, а также международные конфликты.

    Напомним, в декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США Джо Байдена. Осенью рейтинг Байдена упал до 46% на фоне вывода войск из Афганистана.

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    НАТО объявила о создании дополнительных боевых групп в Юго-Восточной Европе

    24 марта 2022, 16:34

    Текст: Елизавета Булкина

    Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса.

    Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.

    «Лидеры НАТО договорились перезапустить наше сдерживание и оборону в долгосрочной перспективе, чтобы ответить на новую реальность в сфере безопасности. На земле у нас будет значительно больше войск в восточной части альянса, они будут в более высокой готовности, мы развернем больше техники и создадим склады снаряжения. В воздухе мы развернем больше самолетов и усилим нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море у нас будут развернуты ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе. Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения», – передает слова Столтенбега ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

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    Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину

    23 марта 2022, 17:14

    Текст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.

    «НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.

    В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.

    Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.

    До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».

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    Столтенберг: НАТО не будет разворачивать войска на Украине

    24 марта 2022, 16:57

    Текст: Кристина Цыцура

    НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса.

    «В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине», – сказал он, отвечая на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию, передает ТАСС.

    Напомним, по итогам заседания саммита альянса будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.

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    Рогозин разъяснил ситуацию с получением Украиной спутниковых снимков

    23 марта 2022, 14:15

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран Североатлантического альянса с конца весны 2014 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Господа, генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли стран – членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что заключение соглашения означает лишь легализацию «давно произошедшего события», когда «натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича».

    В среду Bloomberg заявил, что ЕС одобрил соглашение с украинскими властями, позволяющее предоставлять Киеву засекреченные данные, включая спутниковые снимки.

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    Столтенберг подал в отставку с поста главы ЦБ Норвегии, так и не вступив в должность

    24 марта 2022, 17:10

    Текст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал в отставку с поста главы Центрального банка Норвегии, который он должен был занять осенью этого года, в связи с продлением его полномочий в качестве генсекретаря НАТО, сообщило Министерство финансов королевства.

    «Йенс Столтенберг уходит в отставку с поста управляющего центральным банком. Министерство финансов в ближайшее время представит королю в Совете рекомендацию о назначении Иды Волден Бах главой ЦБ», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

    Министр финансов страны Трюгве Слагсволда отметил, что хотел бы видеть и дальше Столтенберга в должности управляющего центральным банком, но «отдает приоритет сохранению той важной роли, которую он играет в НАТО».

    Что касается новой кандидатуры, то Ида Волден Бах в ходе обсуждения кандидатур на должность главы ЦБ была признана «очень подходящей для этой должности». Она уже несколько недель исполняет обязанности главы ЦБ.

    Ранее лидеры стран НАТО в ходе саммита в четверг приняли решение о продлении мандата Столтенберга на посту генсека альянса до 30 сентября 2023 года.

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