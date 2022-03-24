В России открылось новое производство труб для газопроводов

В городе Боровичи Новгородской области открылось новое производство полиэтиленовых труб для газопроводов. В 2022 году сетевой природный газ придет в 370 новых населенных пунктов – будут построены сотни километров газовых сетей.

Отмечается, что производство было создано в уникально короткие сроки: строительство площадки началось в декабре 2021 года, а пуско-наладка оборудования длилась всего месяц, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Новый цех в Боровичах укомплектован высокотехнологичным оборудованием производительностью до 300 метров в сутки. Линия позволяет изготавливать трубы различного диаметра: и для магистральных газопроводов, и для уличных сетей. При этом база для изготовления полностью отечественная.

«В Группе Газпром межрегионгаз и вообще в Газпроме системно реализуется программа по импортозамещению. Мы ее начали не вчера, а много лет назад. Как я уже недавно говорил об этом, все, что нужно для догазификации, обеспечено услугами отечественных поставщиков. Труба металлическая, полиэтиленовая, газовые шкафы, регуляторы, газовые плиты с хорошим дизайном, газовые котлы, газовые счетчики, газоанализаторы. Все, что нужно для реализации программы газификации и догазификации, есть в распоряжении нашей компании», – отметил генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз СНХР Сергей Густов.

По его словам, сейчас на территории страны работают заводы, которые выпускают и оборудование, и комплектующие, все то, что нужно для выполнения этой программы. «Важно, что сегодня потребители выбирают котел или плиту отечественного производства, потому что это красивое, надежное и недорогое оборудование», – добавил он.