В Госдуме заявили о способности страны справиться с возможной безработицей

Государство уже приняло и продолжает разрабатывать пакеты мер поддержки населения в сфере занятости, что поможет избежать возможного роста безработицы. О таких мерах рассказала первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева на пресс-конференции Национальной службы новостей.

«По мнению экспертов независимых аналитических центров, уровень безработицы в России может достигнуть 7–15% к концу года. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов таких прогнозов не делает. Ситуация еще не в том состоянии, которое требует уже специальной программы восстановления занятости населения. Тем не менее правительство РФ и парламентарии ведут проактивную работу в этом направлении», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый важный уровень, отметила Цунаева, – это поддержка работодателей, которая напрямую влияет на сохранение рабочих мест и в целом формирование рынка труда и товаров.

«Это целый пакет мер по поддержке отраслей нашей экономики. По инициативе «Единой России» работодатели, которые в этом году берут в свою компанию молодых специалистов до 30 лет, могут рассчитывать на субсидию государства. Еще одна мера – льготы для работников IT-компаний: ипотека на особых условиях и отсрочка от армии для специалистов младше 27 лет. По словам моего собеседника на пресс-конференции, айтишники довольны конструктивным диалогом и действиями Минцифры», – сказала она.

Правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда. 25,5 млрд из них пойдут в регионы – на создание рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрирован на бирже труда. Часть средств уйдет на обучение, переобучение и повышение квалификации сотрудников.

Также приняты меры поддержки, влияющие на финансовую стабильность не только бизнеса, но и конкретных граждан: кредитные каникулы до 30 сентября, покупка золота без НДС, изменение уплаты НДФЛ с вкладов и налога на транспорт, амнистия капитала, новые социальные пособия для семей с детьми от 8 до 16 лет.

«Рассчитываем на мудрость и профессионализм нашего правительства, которому Дума дала дополнительные полномочия до конца года для оперативного принятия решений. Это не значит, что мы, депутаты, пустили дела на самотек, следим и работаем в связке. Скоро ждем в Госдуме министра труда и соцзащиты Антона Котякова, задам ему вопросы, которые сегодня здесь обсудили», – подытожила Цунаева.

Депутат отметила, что учет меняющейся ситуации и донастройка уже принятых государством превентивных мер помогут стране быстро справиться с актуальными вопросами занятости населения.