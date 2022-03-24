Анонсированы новые антикризисные меры поддержки бизнеса и граждан в России

Правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей на фоне изменений в экономической ситуации в стране, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином.

Мишустин сообщил, что на дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела. Если деятельность ведется в Арктической зоне, то размер гранта может вырасти до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».

На эти деньги могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности. В бюджете на эти цели заложено более 2 млрд рублей.

Кроме того, власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства. Премьер отметил, что «важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия», нужны комплексные меры.

В числе шагов, которые уже доказали свою эффективность, названы ежегодные субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, которые помогают им существенно снизить транспортные расходы. В 2022 году на эти цели в бюджете было предусмотрено более 2,3 млрд рублей, но в новых условиях правительство выделит дополнительно еще 2 млрд.

Таким образом объем перевозок по льготным тарифам увеличится как минимум на 1 млн тонн.

Это позволит гарантировать поставки в регионы зерна и других культур, овощей, рыбы, а также минеральных удобрений.

Также власти решили дополнительно профинансировать программу возврата половины стоимости путевок для детей, теперь возможностями программы «смогут воспользоваться не менее 450 тыс. ребят», на эти цели направят 7,5 млрд рублей. Программа кешбэка заработает 31 марта, родители смогут заблаговременно выбрать для ребенка место отдыха.

Размер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году увеличат на 10% их собственных доходов, а сроки предоставления продлят.

«Чтобы рассчитаться по коммерческим займам и обязательствам по ценным бумагам, российские субъекты смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета. На этот год регионы будут полностью освобождены от выплат по ним. Это позволит снизить долговую нагрузку на субъекты Российской Федерации, сократить расходы на обслуживание заимствований, ну и направить больше средств на реализацию важных для граждан инициатив и проектов», – указал премьер.

Отмечается, что президент еще накануне поручил оформить нормативную базу, расширяющую возможности регионов по финансированию своих расходов.

Ранее Мишустин заявил о недопустимости высоких колебаний цен на продукты. Также вице-премьер Александр Новак назвал пять мер поддержки россиян.