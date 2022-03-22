В МИД назвали заявления США о биологическом и химоружии России злонамеренными инсинуациями

Заявления Вашингтона о том, что Россия якобы может применить химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам встречи в Госдуме с депутатами фракции «Единая Россия».

«У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят – это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», – предает его слова РИА «Новости».

Рябков напомнил, что США, в отличие от России, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. «Было сказано, что в Европе нет такого оружия, но в Америке оно остается, и темпы его уничтожения крайне низкие», – сказал замминистра.

«Мы неоднократно подчеркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки, несмотря на наличие всех ресурсов: технологических, финансовых и иных – любых, ведут уничтожение своего химического арсенала», – добавил Рябков.

Замглавы МИД отметил, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.

Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.