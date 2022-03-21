Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Венгрия не будет поддерживать введение широких санкций Евросоюза против России в области энергетики, также страна не будет направлять на Украину свои вооружения, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», – сказал Сийярто. Он подчеркнул, что в настоящее время отказ от российских нефти и газа для его страны «красная линия», переступать через которую венгерское правительство не будет. Видеозапись разговора главы МИД Венгрии с журналистами опубликована на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), сообщает ТАСС.

Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия на Украину другими европейскими странами, но сама не станет направлять туда свои вооружения. Он напомнил, что такие грузы считаются военными и могут стать целью нападения.

«Мы не хотим подвергать ни Венгрию, ни людей, проживающих на Украине, в том числе [этнических венгров] в Закарпатье, такому риску», – пояснил Сийярто.

В то же время он отметил, что Будапешт не может запретить правительствам других государств направлять вооружения на Украину на основе двусторонних договоренностей. Министр добавил, что Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта на Украине. Поэтому правительство Венгрии разделяет позицию, которой до сих пор придерживалось руководство НАТО относительно призывов к созданию на Украине запретной для полетов зоны. По его словам, Венгрия выступает против подобных предложений, поскольку они могут привести «к боевым действиям в воздухе».

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает возможность полного отказа от российского газа в течение двух лет.

До этого крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».