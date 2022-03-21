Польша назвала сроки отказа ЕС от газа из России

Евросоюз обсуждает возможность полного отказа от российского газа в течение двух лет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в Брюсселе.

«Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах», – приводит его слова РИА «Новости».

В четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийское руководство неспособно за одну ночь избавиться от закупок российских углеводородов.

Кроме того, в Польше заявили, что больше не собираются покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.

Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.