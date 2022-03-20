В СПЧ назвали неправовым шагом приостановку деятельности оппозиционных партий Украины

На Украине обострились и участились случаи преследования тех, кто распространяет объективную информацию о происходящем и сопротивлялся нелегитимному режиму, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Киевский режим совершил очередной неправовой шаг: приостановил деятельность оппозиционных политических партий. Эти действия политики запрещенных партий уже расценили как диктаторские. Продолжаются, как и все последние восемь лет, преследования оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов», – пояснил Брод, передает РАПСИ.

Он добавил, что задержанные перестают выходить на связь, родственники беспокоятся о безопасности своих близких, о возможности применения к ним пыток. «У писателя и журналиста Яна Таксюра спецслужбы провели обыск, похитили деньги. Задержана известная украинская правозащитница и антифашистка Елена Бережная. Известно, что ранее она неоднократно писала о разгуле фашизма в своей стране», – отметил Брод.

По его словам, очевидно, что на Украине преследуются исключительно те, кто распространяет объективную информацию о происходящем в стране, кто владеет данными «о произволе, который царил в стране в течение восьми лет», кто сопротивлялся нелегитимному режиму.

«Помимо преследования оппозиции, СБУ проводит массовые проверки и аресты украинцев, кто хочет эвакуироваться в Россию. Эти меры также являются нарушением права на свободное передвижение и выбора местожительства в пределах каждого государства», – подчеркнул эскперт.

Брод также уточнил, что в России деятельность оппозиционных политических партий не запрещена и они могут доводить до общества свою позицию. «Та же партия «Яблоко» ежедневно высказывает свою точку зрения на происходящие события и в СМИ и в интернете», – резюмировал он.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.

Позже стало известно, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» намерена оспаривать решение о приостановке своей деятельности, поскольку такой запрет не имеет законных оснований.

Напомним, в середине января бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.