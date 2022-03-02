Российские ученые и студенты поддержали спецоперацию России на Украине

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева призвал подписать обращение в поддержку Вооруженных сил России и президента страны в связи с началом специальной военной операции на Украине.

«Инициатива данного обращения исходила от выпускников Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Обращение массово поддержали широкие круги современной российской интеллигенции. В настоящее время под ним уже оставили свои подписи сотни людей», – говорится в сообщении на сайте института.

«Будем же ответственны в словах и делах! Особенно сейчас, когда весь «цивилизованный мир» вновь восстал на «нецивилизованную Россию», – родину Суворова и Кутузова, Пушкина и Достоевского, Глинки и Рахманинова, Калашникова и Гагарина! Мы призываем Российское общество «в тяжелую годину испытаний» доверять Президенту и нашему Воинству, которое вновь жертвует собой за мир и безопасность на русской земле», – сказано в тексте петиции, которую уже подписали деятели науки и культуры.

Также обращение опубликовал обращение членов Ученого совета МГУ, члены которого призвали в «непростых условиях сохранить культуру доверия и единство университетской корпорации, высокое качество и доступность высшего образования, атмосферу взаимопомощи и взаимопонимания в среде студентов и преподавателей Московского университета».

«Современная ситуация требует консолидации университетского сообщества. Самое важное в университете – студенты. Наша задача – обеспечить психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается. Особое внимание необходимо уделить обучающимся в России иностранным студентам, а также российским студентам, столкнувшимся с некоторыми проблемами в ряде зарубежных стран. (…) Московский университет продолжит развивать свои международные связи, которые складывались десятилетиями, убеждая надежных партнеров в необходимости продолжения совместной работы над поиском ответов на глобальные вызовы, а также во имя сохранения мирового научного наследия», – сказано в сообщении на сайте МГУ.

О начале спецоперации высказался также Российский союз ректоров. «События последних дней никого не оставляют равнодушными. Президент России В.В. Путин исчерпывающе объяснил причины принятия трудного, но вынужденного решения о проведении специальной военной операции. Мы остро переживаем происходящее, но уверены, что пройти этот период мы должны по-университетски достойно, следуя принципам высокой академической культуры и этики. На протяжении своей многовековой истории университеты проходили разные испытания, неизменно сохраняя высокие гуманистические идеалы. Современная ситуация требует консолидации университетского сообщества», – сказано в сообщении на сайте Союза.

В письме говорится, что российские университеты не должны разрывать свои международные связи, которые складывались десятилетиями, убеждая надежных партнеров в необходимости продолжения совместной работы над поиском ответов на глобальные вызовы и во имя сохранения мирового научного наследия.

Ранее Всероссийское объединение охранных структур поддержало решение о спецоперации на Украине.