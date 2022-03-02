На реализацию нацпроектов в Татарстане решили потратить почти 30 млрд рублей

По информации министерства экономики Татарстана, в 2022 году лимит финансирования мероприятий национальных проектов в республике определен в размере 29,4 млрд рублей. Большую часть этих средств выделят из федерального бюджета – 19,1 млрд рублей, еще 10,3 млрд рублей добавят из республиканского бюджета.

На улучшение в сфере демографической ситуации направлены строительство детского сада в Казани и школы в селе Шильнебаш Тукаевского района, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В сфере здравоохранения и спорта будет проведена модернизация 49 объектов здравоохранения и завершение строительства и ремонт трех спортивных объектов. В сфере развития культуры – строительство и ремонт 12 объектов культуры.

В рамках создания комфортной городской среды запланировано благоустройство 33 парков и скверов и туристической инфраструктуры для объекта «Тюбетей Tауер» в Вернеуслонском районе, а также создание инфраструктуры для жилых комплексов Казани и города Набережные Челны, продолжение работ по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе «Усадьба Царево» в Пестречинском районе и строительство системы водоснабжения в городе Нурлат.

На улучшение экологической обстановки направлены мероприятия по расчистке четырех водных объектов. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланированы меры поддержки для предпринимателей, самозанятых и аграриев.

Старт реализации национальных проектов в стране дал президент России Владимир Путин в 2018 году. 21 июля 2020 года президента срок достижения национальных целей скорректирован до 2030 года. Главными целями стали здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.