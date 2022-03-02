Президент Грузии не разделила позицию премьера по антироссийским санкциям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в Европе по вопросам сближения ее страны с ЕС, не разделила заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о неприсоединении к антироссийским санкциям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Могу сказать прямо, что я не сделала бы заявления такого типа. Я не знаю, почему он так сказал», – заявила она в интервью западным журналистам, сообщают грузинские СМИ.

«Наша страна уже находится под санкциями (России) – оккупированными территориями. Я не уверена, какого типа санкции мы можем ввести (против России). Но не думаю, что такого рода заявления (как это сделал премьер) имеют сегодня смысл», – сказала она.

Саломе Зурабишвили в очередной раз выразила «абсолютную солидарность» Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее она встретилась с президентом Франции, главами Еврокомиссии и Евросовета, провела переговоры с премьер-министром Испании.

Газета ВЗГЛЯД, объясняя отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы, отмечала, что пример Украины приводит Грузию в чувство.

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник объявил об отзыве послов Украины из Грузии и Киргизии.