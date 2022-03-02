Москальковой и региональных уполномоченным по правам человека поступили угрозы

В среду ночью на уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову и ее региональных коллег посыпался шквал угроз и критики, содержащие нецензурную брань.

«Сегодня ночью беспрецедентной целенаправленной атаке подверглись мои коллеги – региональные уполномоченные по правам человека. В их адрес поступали письма, многочисленные сообщения в социальных сетях, непрекращающиеся звонки, содержащие нецензурную брань, оскорбления и угрозы», – говорится в сообщении официального Telegram-канала уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В сообщении отмечается, как «на наших глазах сферу гуманитарного сотрудничества пытаются превратить в пространство деструктивных отношений». Объясняется, что все эти действия направлены на «деморализацию уполномоченных, сильных духом людей с большим сердцем и огромной душой, которые ежедневно сталкиваются с человеческим горем».

«Наша дружная команда правозащитников продолжает работать. Стойкости духа и сил, уважаемые коллеги!», – призывают в сообщении.

Ранее Москалькова обратилась к украинской стороне с призывом не пытать пленных. «Обращаюсь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену», – написала она.

Напомним, Москалькова заявила о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.

Позже в СПЧ назвали способ остановить дискриминацию россиян за рубежом.