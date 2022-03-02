Армия России взяла под полный контроль Херсон

Российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков заявил, что «российскими подразделениями Вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон», передает РИА «Новости».

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», – подчеркнул он.

Конашенков также сообщил, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».

Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, «после подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям».

Вооруженные силы ЛНР продвинулись на 75 километров, «установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово». В то же время группировка войск ДНР, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.

Всего за время операции выведено из строя 1 тыс. 502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них «51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция».

Также «уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов».

Между тем число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек.