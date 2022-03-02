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Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов
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Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже сорок населенных пунктов», – передает ТАСС заявление Филипоненко.
Он сообщил, что под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
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«Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.
«Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».
По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.
«Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.
В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.
В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.
Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».
Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.
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Пушилин заявил об опережающем темпе спецоперации
Специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», – сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России
Представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены пересечь контрольно-пропускной пункт (КПП) «Успенка» на границе с Россией, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) РИА «Новости».
«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», – уточнили там.
Очевидцы сообщили, что офис ОБСЕ в Луганске заморожен.
До этого СММ ОБСЕ сообщала, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске намерены эвакуироваться через территорию России.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Офис Зеленского назвал главную цель переговоров с Россией
Основной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе президента Владимира Зеленского.
В сообщении офиса говорится, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», передает РИА «Новости».
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Делегация украинской стороны прибыла на место. Украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.
В ДНР объявили о приостановке мобилизации
В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.
«Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.
Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.
«Люди сидят без света, без тепла, <...> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.
В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.
Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО «Град» во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет.
Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА «Новости», «Звезды» и ТВЦ, передает РИА «Новости».
Журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара. Отмечается, что после обстрела российских журналистов в ДНР в небе замечен украинский беспилотник, он мог корректировать новый удар.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 15 населенных пунктов
Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила народная милиция.
«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», – передает РИА «Новости» сообщение нродной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска
Все население Луганска эвакуировано, сообщил во вторник глава городской администрации Манолис Пилавов в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы успели по указу главы [Луганской Народной] Республики [Леонида Пасечника] эвакуировать все население: стариков, детей, самое главное», – цитирует ТАСС Пилавова.
18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.
Ранее стало известно, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 132 тыс. жителей Донбасса.
Также сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России.
В Минобороны России заявили о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю. Кроме того, передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья, а военные Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись вперед на 61 километр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
Глава ДНР попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин накануне попал под обстрел в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.
«Дело житейское, все в порядке», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия-24».
Ранее Пушилин заявил, что специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В освобожденных районах ДНР решили создать военные администрации
В освобожденных от украинского контроля районах ДНР на первое время создадут военные администрации, сообщил советник председателя правительства республики Ян Гагин.
«В настоящий момент еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории Донецкой народной республики. Пока, конечно, речи о назначении глав администраций населенных пунктов нет... Там сначала будут организованы военная администрация и комендатуры. И после этого уже будут назначены руководители администраций и, соответственно, выборные, будут проведены выборы», – передает РИА «Новости» слова Гагина.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Эксперт: Абсолютное большинство граждан поддерживают решение Путина об операции на Украине
Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента: соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1), заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, выступающий по украинской проблематике, внутренней и внешней политике стран СНГ.
Согласно данным ВЦИОМ, сайт которого подвергается массированным DDoS-атакам, 68% граждан России поддерживают решение президента о проведении спецоперации и лишь 22% относятся к нему негативно. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился сформулировать свое отношение к происходящему, поделился он в своем Facebook.
По словам Асафова, неизбежная информационная война, целенаправленно ведущаяся в медиа и соцсетях, сильно искажает картину реального общественного мнения. При его изучении на основе анализа различных информационных пузырей можно сделать диаметрально противоположные выводы. При этом данные исследования ВЦИОМ наглядно демонстрируют ошибочность этих выводов и отсутствие поляризации общественного мнения.
Политолог отметил, что большинство из опрошенных – 26%, считают, что спецоперация преследует своей целью защиту русскоязычного населения Народных республик Донбасса. 20% граждан считают, что российские войска действуют превентивно, чтобы не допустить размещения военной инфраструктуры НАТО на украинских территориях. Такая же доля опрошенных полагает, что основная цель спецоперации – демилитаризация режима. 7% считают, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 6% – сменить недружественный для России политический режим, 4% – разделить украинские территории с целью установить свое влияние на их части.
Таким образом, по мнению Асафова, абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента. Соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1) свидетельствует о том, что общество в целом единодушно в своей оценке действий руководства.
Эксперт подчеркнул, что осуждающие проведение спецоперации традиционно создают иллюзию своей многочисленности активностью в социальных сетях. По его мнению, их поведение продиктовано иррациональным страхом перед военными действиями и боязнью широкомасштабной войны.
Кроме того, немаловажную роль играет утилитарный бытовой фактор – боязнь потери работы, дохода, санкций. Подобный паттерн поведения регистрируется социологией давно и не выходит за рамки немногочисленной части российского общества, добавил Асафов.
«Безусловно, оценка текущего социального самочувствия будет зависеть от дальнейшего развития событий, однако уже сейчас можно констатировать понимание целей и задач спецоперации большинством граждан», – резюмировал политолог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Благотворительные организации Москвы присоединились к сбору помощи для беженцев из Донбасса
Жители Москвы передали более трех тонн гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в благотворительные организации, заявила президент общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.
Она пояснила, что сегодня «Дом милосердия» стал пунктом приема помощи для беженцев, которую оказывают жители Москвы и представители благотворительных организаций. Например, они везут продукты питания, средства перевязки, гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь, средства первой необходимости, соски, бутылки и прокладки для кормящих матерей, передает РЕН ТВ.
По ее словам, вот уже восемь лет организация помогает детям, пострадавшим в Донбассе. И они нуждаются в высокотехнологичном лечении.
«За прошлый год 824 обращения от родителей тяжелобольных детей с территории Донбасса смогла выполнить наша благотворительная организация. Но мы всего лишь благотворительная организация. Почему весь мир восемь лет не видел того, что происходит на Донбассе?»,– добавила Демичева.
Она подчеркнула, что когда началась война в Донбассе, Елизавета Петровна Глинка была одной из первых, кто поехал спасать детей. Она процитировала слова Глинки: «Война – это ад на земле».
«Она знала, о чем говорит, она ездила туда. Фактически из-под обстрела она вывозила тяжелобольных детей, которым не могли оказать необходимую медицинскую помощь на территории военного Донбасса. Вывозила детей с минно-взрывными травмами», – поделилась президент.
Она отметила, что после смерти Елизаветы Глинки в 2016 году организация продолжила работать. И одно из направлений работы – это помощь тяжелобольным и раненым детям из зон военных действий и гуманитарных катастроф, в том числе и из Донбасса. Демичева подчеркнула, что организация готова помогать детям из любой точки мира, где происходят гуманитарные катастрофы.
«Там, где дети оказываются на территории военных действий, всегда чудовищно. Это страшно. Так не должно быть. Дети не должны оказываться там по вине взрослых, которые решают свои вопросы. Дети не должны оказываться в зоне военных действий, прятаться в подвал, прятаться в метро, получать военные травмы», – добавила она.
Демичева, которая также является врачом-эндокринологом, сама часто ездит в Донбасс. По ее словам, там живут очень хорошие, добрые, воспитанные и замечательные дети, которые не хуже других. И они с 2014 года находятся вне внимания правозащитников и всего мира.
«Я поздно ночью сегодня прочитала обращение донецкой девочки Ангелины Чепиковой. Я знаю эту девочку. Я, когда ей было 15 лет, привезла ее из отделения гемодиализа города Донецка в Москву на лечение. Здесь ей спасли жизнь. Она, несмотря на тяжелую болезнь, в этом учебном году окончила школу с золотой медалью здесь, в Москве. Поступила на бюджет на факультет русского языка и русской литературы. Сегодня ночью она написала обращение… Это крик души. Я хочу, чтобы это услышали, чтобы задумались. Потому что, если мы говорим о правах детей, нуждающихся в защите, не бывает тех, кто имеет право и не имеет. Это должны быть равные права», – рассказала врач.
Женщина прочитала обращение девочки. В своем письме она выражает сочувствие мирным жителям Украины и напоминает, что ВСУ уже восемь лет обстреливают Донбасс. Она задает вопросы, почему тогда весь мир это не волновало.
«Я очень хочу, чтобы наступил мир. Я очень хочу, чтобы у любого жителя Земли в равной степени болела душа за каждого мирного пострадавшего от войны», – поделилась Демичева.
Между тем по инициативе председателя Российского детского фонда (РДФ) Дмитрия Лиханова отряды волонтеров-психологов начали работать в российских регионах, принявших беженцев из Донбасса
Первый «психологический» десант прибыл в Воронежскую область, его задача – оценить масштабы необходимой помощи и оказать поддержку психологам МЧС, которые первыми начали работу с беженцами из Донбасса, говорится в сообщении на сайте РДФ.
«В детском доме «Ракета», что в городе Лиски, и в детском санатории, расположенном в селе Чертовицы, оказались почти 150 ребят из детского дома и социальные сироты из Луганской Народной Республики. Практически все они – с проблемами здоровья», – отмечается в сообщении.
«Эти ребята требуют особого внимания со стороны специалистов. Очень важно перезапустить те процессы, в которых они находились: процессы образования, воспитания, социализации. Мы с коллегами привезли развивающие игры, книги, а также методические пособия для поступления в наш вуз – возможно, среди этих ребят есть будущие студенты МГУ», – заявил Юрий Зинченко, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Ранее сообщалось, что в Воронеже и Ростове школьники из ДНР и ЛНР возобновили учебу с 24-го февраля, а с 28-го начнут обучение и в других регионах.
Напомним, что более 5 тыс. волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик: трудятся в пунктах временного размещения, организовывают мероприятия для детей, распределяют гуманитарную помощь.
Пушилин назвал главную задачу военных ДНР
У военных Донецкой народной республики главной задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Задача на сегодняшний день – взять в кольцо непосредственно Мариуполь», – заявил глава республики в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Заявления о том, что войска ДНР сейчас якобы продвигаются плохо из-за нехватки боеприпасов и горючего – это дезинформация, подчеркнул он.
Также он пояснил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, поскольку задачи мобилизационной кампании были выполнены.
«Я заявил о том, что он (призыв – прим. ВЗГЛЯД) приостанавливается. Сейчас активная фаза уже спала. По сути у нас уже все подразделения сформированы, которые необходимо было дозаполнить. Остался резерв, но это уже, скажем так, совсем немного. Но остановлена мобилизация будет подписанием указа, и указа еще нет. Я просто говорил о тенденции, что приостанавливается», – уточнил Пушилин в ходе трансляции Youtube-канала «Соловьев live».
Также во вторник Пушилин сообщал, что специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Российское родительское сообщество поддержало эвакуацию детей из Донбасса
Родительское сообщество России написало открытое письмо, в котором заявило, что поддерживает курс, избранный президентом страны Владимиром Путиным в эвакуации детей из Донбасса.
«Мы – за будущее детей! Сколько еще можно было смотреть, как убивают детей на Донбассе? Ни материнские слезы, ни гибель их отцов не смогли остановить трагедию и беззаконие. Мы, родительские организации России, поддерживаем курс, выбранный сегодня президентом Владимиром Путиным, который защищает детей ДНР и ЛНР. На их страдания 8 лет не обращало внимания мировое сообщество. А мы своих не бросаем», – говорится в заявлении, опубликованном на форуме Yandex.
В обращении отмечается, что каждый эвакуированный в Россию ребенок находится в безопасности и окружен заботой взрослых, обеспечен всем необходимым.
«Школьники идут в школы, студенты – в колледжи и университеты. Мы должны принять каждого ребенка из ДНР и ЛНР как своего. Особое внимание – детям-сиротам», – подчеркнули авторы.
Они добавили, что Россия сейчас защищает свой суверенитет, а приближение НАТО вплотную к границам страны, размещение там оружия и военных баз сделало бы российское государство уязвимым и слабым
«Мы этого себе позволить не можем. Мы должны думать о завтрашнем дне для наших детей. Западные страны показали истинное лицо. Показали циничный расчет. С тем, чтобы вызвать в стране недовольство, раскол и, в конечном счете, сменить власть на угодную Западу. Но Россия на давление всегда отвечала только еще большим сплочением. Так будет и на этот раз. Мы за наших детей, наше будущее, нашего президента», – заключило сообщество.
Ранее Ассоциация вузов искусства и культуры заявила, что с пониманием восприняла решение о признании ДНР и ЛНР, указав, что нет сомнения в том, что трагедии и неопределенности в жизни людей этих республик надо было положить конец.