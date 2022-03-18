МО: ВКС России за день уничтожили 54 военных объекта Украины

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВКС России в течение дня уничтожила 54 военных объекта Украины, также российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны был сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.

Он добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков заявил, что российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников.

В пятницу официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, Народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.