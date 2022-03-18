Авиация и средства ПВО ВКС России за ночь сбили шесть беспилотников

Российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», – цитирует ТАСС Конашенкова.

По словам официального представителя Минобороны, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины. «Среди них четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники», – отметил он.

Как уточнил Конашенков, за время проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в пятницу официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию – в высшей степени достойно.