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Ямальским тундровикам решили выделить удвоенные «кочевые»
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение предоставить единовременную выплату тундровикам, ведущим кочевой образ жизни.
Артюхов заявил, что представителей коренных народов севера планируется поддержать в сложившейся экономической ситуации, передает АНО «Ямал-Медиа».
«Сейчас, как мы знаем, проходят дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы пандемии: для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные кочевые. Решение будет реализовано в ближайшие дни», – подчеркнул он.
Губернатор отметил, что президент России Владимир Путин указом дал расширенные права определять дополнительные категории людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи. На Ямале этот инструмент планируют активно использовать.
Мера поддержки предусмотрена для двух категорий граждан: пожилых людей (для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет) и семей с детьми до 18 лет. Размер выплаты составит 5 тыс. рублей на каждого получателя, при этом перечисляться она будет в беззаявительном порядке.
«Кочевые» – это одна из выплат, предназначенных представителям коренных народов Севера. Ежемесячное пособие было установлено в ЯНАО в 2004 году. По решению Артюхова с 1 января 2020 года его размер вырос с 3 до 5 тыс. рублей.
Также в автономном округе с 2017 года реализуется стандарт минимальной материальной обеспеченности кочевников, которая включает в себя предметы первой необходимости для тундровиков, в числе которых чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки. Семьи кочевников также обеспечиваются средствами спутниковой связи.
С 2021 года за рождение третьего и последующего ребенка семьи, придерживающиеся традиционного образа жизни, получают «чумовой капитал». Это набор необходимого для установки чума, его стоимость составляет порядка полумиллиона рублей. Таким образом, мера поддержки дополняет самый большой в стране региональный материнский капитал в размере 500 тыс. рублей.
Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл
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Настал момент, когда «силы гарнизона ВСУ в Мариуполе подломились», заявил украинский блогер и политолог Юрий Подоляка.
Подоляка заявил в Telegram, что «украинский гарнизон Мариуполя поплыл», и силы, и боеприпасы «на исходе». Он полагает, что у украинских военных «произошел внутренний надлом». Именно с этим он связывает то, что продвижение войск России и ДНР «особенно заметно» – «пошел огромный поток беженцев», которым удается покинуть город только тогда, когда в их район приходят силы России или ДНР.
Политолог считает, что окончательного успеха в Мариуполе российские силы добьются уже «в ближайшие дни», хотя могут остаться «очаги сопротивления». Он подчеркнул, что это «будет мощнейшей потерей для ВСУ». Речь не только о потере группировки в 15 тыс. человек, причем «отборных частей», но и о высвобождении сил России и ДНР, задействованных сейчас в Мариуполе, которые смогут начать действовать на других направлениях.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о 43 тыс. эвакуированных из Мариуполя за сутки. Украинские силы удерживают жителей в качестве живого щита.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Герой России оценил действия вырвавшегося из окружения в Мариуполе спецназа
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«И те, кто освобождал спецназ из окружения в Мариуполе, и сами спецназовцы – настоящие герои. Они несколько дней продержались, отражая атаки численно превосходящего противника», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Ранее стало известно о подвиге российских спецназовцев, вырвавшихся из вражеского кольца в Мариуполе.
«Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, которые были заранее утверждены. В том числе и освобождение Мариуполя проходит по плану. А прорыв группы наших спецназовцев из окружения еще раз доказал, что наши военные – настоящие профессионалы своего дела», – считает первый зампред думского комитета по обороне, участник боевых действий на Северном и Южном Кавказе, Герой России Андрей Красов.
Условия для наступления в Мариуполе были там крайне тяжелыми, рассказывает он. «Обстановка осложнялась тем, что националистические батальоны использовали мирных жителей в качестве живого щита. Размещали вооружение, бронетехнику в гражданских кварталах и при этом запрещали обычным горожанам покидать Мариуполь, хотя гуманитарные коридоры были открыты. Ясно, что они очень боялись. Бандеровцы понимали: после выхода гражданских лиц из Мариуполя единственной целью для поражения останутся они сами. Поэтому бандеровцы в прямом смысле слова прятались за горожанами», – объясняет Красов.
С точки зрения международного гуманитарного права подобная тактика националистов – это военное преступление, напоминает собеседник. «После окончания операции мы дадим правовую оценку таким методам, и каждый неонацист, который совершил военное преступление, понесет заслуженное наказание», – подытожил Красов.
Российские Вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола», – рассказал он. По его словам, боевики из батальона «Азов» и их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь». По словам Кадырова, российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней. По его словам, бандеровцы дважды «предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге» и вернулись живыми.
В свою очередь, представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что Мариуполь зачистят от украинских националистов. «В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо», – заверил Басурин.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.
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Премьер-министр Украины: Nestle отказалась уйти из России
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Швейцарский производитель продуктов питания Nestle пне будет покидать российский рынок. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Twitter, что не нашел понимания с генеральным директором компании Марком Шнайдером.
«Поговорил с генеральным директором Nestle Марком Шнайдером о неэтичности пребывания на российском рынке. К сожалению, не нашел понимания», – передает слова украинского премьера «Коммерсант». Шмыгаль выразил надежду на то, что компания передумает.
В самой Nestle отказались комментировать агентству Bloomberg позицию компании в отношении продолжения бизнеса в России. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы доставлять еду украинцам в страну и поддерживать украинских беженцев во многих странах», – сообщили в Nestle.
По данным Bloomberg, в 2021 году компания заработала 1,8 млрд долларов от продаж в России. В стране функционирует шесть заводов и более 7 тыс. сотрудников.
Nestle принадлежат марки KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие. Ранее компания заявила о приостановке поставок в Россию продукции, которая не является жизненно важной. Это, в частности, кофе Nespresso и натуральная минеральная вода S.Pellegrino.
По данным газеты «Коммерсант», филиалы компании в Перми и Владимирской области продолжают работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка.
«Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.
Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.
В США призвали Запад не верить заявлениям Зеленского
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Руководство Украины, включая лично Владимира Зеленского, намеренно дезинформирует власти США о ситуации в стране в надежде добиться увеличения поставок помощи Киеву, написал американский обозреватель Брэдли Девлин в журнале American Conservative, проанализировав обращение президента Украины к конгрессу США.
«Я полагаю, вполне естественно, что лидер страны использует все имеющиеся в его распоряжении средства и обращается со всеми возможными призывами, чтобы получить помощь, которая, с его точки зрения, так необходима его стране. В своем выступлении перед конгрессом Зеленский сказал, что Украина каждую ночь на протяжении трех недель переживала то, что переживали США во время нападения на Перл-Харбор и терактов 9/11 (11 сентября 2001 года), а также попросил «вспомнить о национальном мемориале на горе Рашмор», – цитирует РИА «Новости» обозревателя.
Как полагает автор статьи, вместо того, чтобы спасти человеческие жизни, некоторые из его требований лишь усугубят ситуацию. Поэтому, по его словам, в ответ на просьбу Зеленского американские законодатели «должны сказать нет».
Аналитик отмечает, что Запад уже научился не доверять тем заявлениям, которые исходят от Кремля, однако пока не научился с недоверием относиться к пропаганде, распространяемой украинской стороной, – «пропаганде, которую Зеленский и украинское правительство используют на полную мощность».
Так, по словам Девлина, «украинцы солгали или как минимум сильно преувеличили факты в надежде спровоцировать у Запада эмоциональную реакцию и побудить его предоставить Украине дополнительную помощь», говоря, например, о так называемом «призраке Киева», о численности погибших в ходе спецоперации или о ситуации вокруг Запорожской и Чернобыльской АЭС.
Также обозреватель указывает, что Зеленский в обращении к конгрессу использовал известную речь Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта», но не для восстановления мира и гармонии, а чтобы попросить США установить бесполетную зону над Украиной, увеличить поставки помощи и ввести новые санкции против России.
«Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону. Гуманитарную бесполетную зону. Разве это слишком большая просьба?» – обратил внимание автор.
Девлин напомнил, что в конце своего выступления Зеленский перешел на английский язык и обратился напрямую к президенту США Джо Байдену, пожелав ему «стать лидером мира».
По его словам, «быть лидером мира означает быть лидером за мир».
«Я также надеюсь, что Байден – лидер, который выступает за мир. Именно поэтому ни президент США, ни конгресс не должны давать Зеленскому то, чего он хочет», – считает американский аналитик.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной. Зеленский также призвал США и союзников «ввести новые транши санкций» против России, в том числе против всех политиков России, которые остаются на своих постах. Также он попросил о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной.
До этого президент Украины на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
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Поведение украинского посла вызвало скандал в Берлине
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Немецкая пресса рассказала о скандале, вызванном заявлениями украинского посла в Германии Андрея Мельника, а также возмутилась его требованием «улыбаться проявлениям украинского национализма».
Junge Welt рассказала, что поведение Мельника начало вызывать раздражение у представителей властей Германии. Так, у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля «лопнуло терпение», когда Мельник «потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением», передает РИА «Новости».
«Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», – написал Бартоль в Twitter, но позднее «удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки». Junge Welt полагает, что «ему вероятно кто-то позвонил».
Кроме того, Мельник возмутился тем, как Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона «Азов». Он потребовал не «демонизировать мужественных борцов». Junge Welt пишет: «Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться».
Издание подчеркнуло, что поведение украинского посла нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине
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США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России, сообщил замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри.
Малтри выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он считает, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
Ни Малтри, ни начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер, ни глава киберкомандования Пол Накасоне не стали подробнее говорить на эту тему публично. Накасоне, который также занимает пост директора Агентства национальной безопасности, перечислил цели передачи разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам.
Он заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». Беррьер также заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Макрон заявил, что Европе нужно быть готовой к возможному вооруженному конфликту
Европе необходимо увеличить инвестиции в оборонную отрасль для подготовки к возможному конфликту высокой интенсивности на территории Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Свою предвыборную программу он изложил в четверг на митинге в Париже, передает ТАСС.
«Мы должны увеличить инвестиции [в оборонную сферу], чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», – считает Макрон.
Также он заявил, что французские вооруженные силы – единственная полноценная армия на Европейском континенте, указав на необходимость укрепления Европы в целом.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter объявил новый пакет ограничительных мер.
В центре Мариуполя начались бои против украинских националистов
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Подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 90 процентов территории республики.
«Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», – сказал Конашенков.
Говоря о продвижении ополченцев и армии России в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
Ранее в пятницу официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию – в высшей степени достойно.
Призывавшего к убийству российских военных украинского певца арестовали в Подмосковье
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В Подмосковье арестовали 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. По данным ТАСС, арестованным является певец Игорь Левченко.
«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по г. Москве и Московской области.
Как заявил источник в правоохранительных органах, арестованным в Подмосковье за призывы к насилию оказался певец Игорь Левченко.
«Арестованным является певец Игорь Левченко», – передает ТАСС сообщение источника.
Как было установлено в ходе следствия, 24 февраля 2022 года обвиняемый в соцсети Instagram разместил видеоролик со своим участием, который «согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств».
Следственная проверка показала, что мужчина размещал данный видеоролик, находясь в квартире в Красногорске, он был задержан. Во время допроса мужчина дал следователю признательные показания, свою вину признал в полном объеме.
Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию».
В России заключили, что такое разрешение со стороны компании Meta является свидетельством того, что России объявлена информационная война.
В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал абсурдом и небылицей обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где река Днепр берет свое начало.
«Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного – Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», – передает РИА «Новости» его слова.
Фикс добавил, что Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова. «Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения», – заключил вице-спикер.
Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда».
Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады.
Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.
Российские «Искандеры» уничтожили бившие по Мелитополю украинские комплексы «Точка-У»
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Вооруженные силы России пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, российские средства ПВО смогли отразить ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя. Конашенков добавил, что обстрел был произведен с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
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Подбитый Ка-52 под Киевом прикрыл собой Ми-8 с десантом и продержался до эвакуации
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Минобороны России обнародовало кадры полета с Ка-52, уничтожившего несколько огневых позиций операторов ПЗРК украинских военных на аэродроме под Киевом и прикрывшего собой подлетающие Ми-8 с десантом. Ка-52 был подбит, но экипаж смог эвакуироваться.
Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В ролике запечатлен полет из кабины Ка-52 и показано поражение целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
Также на видео летчик сообщил, что противник поразил воздушное судно. «Мужики, я подбит. Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем», – сказал он.
После этого борт приземлился в поле. Ведомство пояснило, что командир ведущего Ка-52 попал под интенсивный огонь ЗРК и прикрыл своей машиной вертолеты Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.
«Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками», – добавили в Минобороны.
Приземлившийся экипаж, занявший оборону возле вертолета, продержался до прибытия второй ударной группы вертолетов, несмотря на сплошное огневое воздействие ВСУ.
«Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь», – заключили в министерстве.
Ранее Минобороны публиковало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолетами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.
Военный эксперт сказал, как лишить Украину американских разведданных
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«Российские войска должны выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине.
«Россия уже сталкивалась с разведкой США в Сирии, когда банды повстанцев тоже получали развединформацию от американских коллег и успешно выполняли свои задачи. Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Иным образом, даже с помощью возможностей российских войск радиоэлектроподавления, воздействовать на американскую разведку не получится, отметил эксперт. «Над территорией Украины пролетают и военные, и гражданские спутники. Американцами используются разведывательные спутники высокого качества. При этом точно определить, какой из них используется в конкретный момент времени – крайне сложно», – указал он.
Также специалисты США обрабатывают развединформацию, поступающую из центров в Европе, а потом через систему связи StarLink Илона Маска данные рассылаются по всей Украине в режиме реального времени. «У одного только Маска несколько тысяч спутников, но есть и множество других. Понимаете, какой масштаб работы надо провести, чтобы все это заглушить? Это нереально» – сказал Леонков.
«Конечно, если бы сейчас шла, условно говоря, третья мировая война, то мы бы начали сбивать все спутники подряд. А так ВС России необходимо выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать. Другого выхода нет», – добавил собеседник.
Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.
Он указал, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь глава киберкомандования Пол Накасоне заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». В свою очередь начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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В Сенат США внесен законопроект о запрете на импорт урана из России
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Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение проект закона, который предусматривает запрет на импорт в страну урана из России, сообщил один из авторов документа сенатор Джон Баррассо.
Баррассо призвал «навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка», так как деньги от них идут на «жестокую и неспровоцированную войну на Украине». По мнению республиканцев, «запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним». Запрет на импорт урана, по замыслу сенаторов, должен как лишить Россию средств, так и способствовать развитию производства урана в США.
Сенатор Синтия Ламмис отметила, что в ее штате Вайоминг есть «более чем достаточные запасы урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке». По ее словам, в США могут «добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон не ввел запрет на уран одновременно с эмбарго на поставки нефти и газа из России. Западные СМИ отмечали, что американский бизнес очень просил Белый дом исключить из санкционных списков топливо для АЭС. Даже если в самих США окажутся необходимые мощности для производства ядерного топлива, этого все равно будет недостаточно.
Росавиация разрешила структуре «Аэрофлота» техобслуживание самолетов Boeing и Airbus
Росавиация разрешила входящей в группу «Аэрофлот» компании «А-Техникс» техобслуживание самолетов Boeing и Airbus, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus», – передает сообщение авиакомпании РИА «Новости».
В «Аэрофлоте» сообщили, что расширенный сертификат позволяет выполнять оперативное и периодическое техобслуживание произведенных на Западе самолетов, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы «Аэрофлот» – Boeing 737 NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций.