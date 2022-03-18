Ямальским тундровикам решили выделить удвоенные «кочевые»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение предоставить единовременную выплату тундровикам, ведущим кочевой образ жизни.

Артюхов заявил, что представителей коренных народов севера планируется поддержать в сложившейся экономической ситуации, передает АНО «Ямал-Медиа».

«Сейчас, как мы знаем, проходят дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы пандемии: для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные кочевые. Решение будет реализовано в ближайшие дни», – подчеркнул он.

Губернатор отметил, что президент России Владимир Путин указом дал расширенные права определять дополнительные категории людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи. На Ямале этот инструмент планируют активно использовать.

Мера поддержки предусмотрена для двух категорий граждан: пожилых людей (для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет) и семей с детьми до 18 лет. Размер выплаты составит 5 тыс. рублей на каждого получателя, при этом перечисляться она будет в беззаявительном порядке.

«Кочевые» – это одна из выплат, предназначенных представителям коренных народов Севера. Ежемесячное пособие было установлено в ЯНАО в 2004 году. По решению Артюхова с 1 января 2020 года его размер вырос с 3 до 5 тыс. рублей.

Также в автономном округе с 2017 года реализуется стандарт минимальной материальной обеспеченности кочевников, которая включает в себя предметы первой необходимости для тундровиков, в числе которых чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки. Семьи кочевников также обеспечиваются средствами спутниковой связи.

С 2021 года за рождение третьего и последующего ребенка семьи, придерживающиеся традиционного образа жизни, получают «чумовой капитал». Это набор необходимого для установки чума, его стоимость составляет порядка полумиллиона рублей. Таким образом, мера поддержки дополняет самый большой в стране региональный материнский капитал в размере 500 тыс. рублей.