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Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 300 тыс. человек
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Число граждан, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины, на утро пятницы превысило 300 тыс., увеличившись за сутки на 15,7 тыс., сообщили в силовых структурах.
«За минувшие сутки границу Российской Федерации пересекли 15,7 тыс. человек. Общее количество граждан, покинувших ДНР, ЛНР и Украину, составляет более 300 тыс., среди них почти 65 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС.
Он уточнил, что из Донбасса с 18 февраля эвакуированы свыше 261 тыс. человек, почти 40 тыс. прибыли с территории Украины.
В четверг в Минобороны заявили о 43 тысячах эвакуированных из Мариуполя за сутки.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.
Герой России оценил действия вырвавшегося из окружения в Мариуполе спецназа
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«И те, кто освобождал спецназ из окружения в Мариуполе, и сами спецназовцы – настоящие герои. Они несколько дней продержались, отражая атаки численно превосходящего противника», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Ранее стало известно о подвиге российских спецназовцев, вырвавшихся из вражеского кольца в Мариуполе.
«Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, которые были заранее утверждены. В том числе и освобождение Мариуполя проходит по плану. А прорыв группы наших спецназовцев из окружения еще раз доказал, что наши военные – настоящие профессионалы своего дела», – считает первый зампред думского комитета по обороне, участник боевых действий на Северном и Южном Кавказе, Герой России Андрей Красов.
Условия для наступления в Мариуполе были там крайне тяжелыми, рассказывает он. «Обстановка осложнялась тем, что националистические батальоны использовали мирных жителей в качестве живого щита. Размещали вооружение, бронетехнику в гражданских кварталах и при этом запрещали обычным горожанам покидать Мариуполь, хотя гуманитарные коридоры были открыты. Ясно, что они очень боялись. Бандеровцы понимали: после выхода гражданских лиц из Мариуполя единственной целью для поражения останутся они сами. Поэтому бандеровцы в прямом смысле слова прятались за горожанами», – объясняет Красов.
С точки зрения международного гуманитарного права подобная тактика националистов – это военное преступление, напоминает собеседник. «После окончания операции мы дадим правовую оценку таким методам, и каждый неонацист, который совершил военное преступление, понесет заслуженное наказание», – подытожил Красов.
Российские Вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола», – рассказал он. По его словам, боевики из батальона «Азов» и их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь». По словам Кадырова, российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней. По его словам, бандеровцы дважды «предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге» и вернулись живыми.
В свою очередь, представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что Мариуполь зачистят от украинских националистов. «В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо», – заверил Басурин.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.
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Кремль отверг требование суда ООН прекратить спецоперацию на Украине
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Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, согласия быть не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна «немедленно приостановить» военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое – согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», – сообщил он, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.
Киев в своем заявлении обвиняет Россию в планировании якобы «актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В США призвали Запад не верить заявлениям Зеленского
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Руководство Украины, включая лично Владимира Зеленского, намеренно дезинформирует власти США о ситуации в стране в надежде добиться увеличения поставок помощи Киеву, написал американский обозреватель Брэдли Девлин в журнале American Conservative, проанализировав обращение президента Украины к конгрессу США.
«Я полагаю, вполне естественно, что лидер страны использует все имеющиеся в его распоряжении средства и обращается со всеми возможными призывами, чтобы получить помощь, которая, с его точки зрения, так необходима его стране. В своем выступлении перед конгрессом Зеленский сказал, что Украина каждую ночь на протяжении трех недель переживала то, что переживали США во время нападения на Перл-Харбор и терактов 9/11 (11 сентября 2001 года), а также попросил «вспомнить о национальном мемориале на горе Рашмор», – цитирует РИА «Новости» обозревателя.
Как полагает автор статьи, вместо того, чтобы спасти человеческие жизни, некоторые из его требований лишь усугубят ситуацию. Поэтому, по его словам, в ответ на просьбу Зеленского американские законодатели «должны сказать нет».
Аналитик отмечает, что Запад уже научился не доверять тем заявлениям, которые исходят от Кремля, однако пока не научился с недоверием относиться к пропаганде, распространяемой украинской стороной, – «пропаганде, которую Зеленский и украинское правительство используют на полную мощность».
Так, по словам Девлина, «украинцы солгали или как минимум сильно преувеличили факты в надежде спровоцировать у Запада эмоциональную реакцию и побудить его предоставить Украине дополнительную помощь», говоря, например, о так называемом «призраке Киева», о численности погибших в ходе спецоперации или о ситуации вокруг Запорожской и Чернобыльской АЭС.
Также обозреватель указывает, что Зеленский в обращении к конгрессу использовал известную речь Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта», но не для восстановления мира и гармонии, а чтобы попросить США установить бесполетную зону над Украиной, увеличить поставки помощи и ввести новые санкции против России.
«Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону. Гуманитарную бесполетную зону. Разве это слишком большая просьба?» – обратил внимание автор.
Девлин напомнил, что в конце своего выступления Зеленский перешел на английский язык и обратился напрямую к президенту США Джо Байдену, пожелав ему «стать лидером мира».
По его словам, «быть лидером мира означает быть лидером за мир».
«Я также надеюсь, что Байден – лидер, который выступает за мир. Именно поэтому ни президент США, ни конгресс не должны давать Зеленскому то, чего он хочет», – считает американский аналитик.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной. Зеленский также призвал США и союзников «ввести новые транши санкций» против России, в том числе против всех политиков России, которые остаются на своих постах. Также он попросил о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной.
До этого президент Украины на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
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Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл
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Настал момент, когда «силы гарнизона ВСУ в Мариуполе подломились», заявил украинский блогер и политолог Юрий Подоляка.
Подоляка заявил в Telegram, что «украинский гарнизон Мариуполя поплыл», и силы, и боеприпасы «на исходе». Он полагает, что у украинских военных «произошел внутренний надлом». Именно с этим он связывает то, что продвижение войск России и ДНР «особенно заметно» – «пошел огромный поток беженцев», которым удается покинуть город только тогда, когда в их район приходят силы России или ДНР.
Политолог считает, что окончательного успеха в Мариуполе российские силы добьются уже «в ближайшие дни», хотя могут остаться «очаги сопротивления». Он подчеркнул, что это «будет мощнейшей потерей для ВСУ». Речь не только о потере группировки в 15 тыс. человек, причем «отборных частей», но и о высвобождении сил России и ДНР, задействованных сейчас в Мариуполе, которые смогут начать действовать на других направлениях.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о 43 тыс. эвакуированных из Мариуполя за сутки. Украинские силы удерживают жителей в качестве живого щита.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине
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США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России, сообщил замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри.
Малтри выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он считает, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
Ни Малтри, ни начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер, ни глава киберкомандования Пол Накасоне не стали подробнее говорить на эту тему публично. Накасоне, который также занимает пост директора Агентства национальной безопасности, перечислил цели передачи разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам.
Он заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». Беррьер также заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Поведение украинского посла вызвало скандал в Берлине
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Немецкая пресса рассказала о скандале, вызванном заявлениями украинского посла в Германии Андрея Мельника, а также возмутилась его требованием «улыбаться проявлениям украинского национализма».
Junge Welt рассказала, что поведение Мельника начало вызывать раздражение у представителей властей Германии. Так, у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля «лопнуло терпение», когда Мельник «потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением», передает РИА «Новости».
«Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», – написал Бартоль в Twitter, но позднее «удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки». Junge Welt полагает, что «ему вероятно кто-то позвонил».
Кроме того, Мельник возмутился тем, как Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона «Азов». Он потребовал не «демонизировать мужественных борцов». Junge Welt пишет: «Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться».
Издание подчеркнуло, что поведение украинского посла нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
В Белоруссии предотвращен теракт против российских военных
Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил теракт в Мозырском районе, атаку планировалось провести против российских военных в республике, сообщило Агентство телевизионных новостей.
«Комитетом госбезопасности предотвращен теракт в Мозырском районе (недалеко от границы с Украиной – прим. ВЗГЛЯД). Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны», – цитирует агентство РИА «Новости».
Отмечается, что подробности будут изложены в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине. Он подчеркивал, что белорусским военнослужащим «там делать нечего» и их «туда не зовут».
В Тбилиси назвали нонсенсом участие разыскиваемого чиновника в переговорах на Украине
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Председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили назвал «полным нонсенсом» участие разыскиваемого Грузией бывшего высокопоставленного чиновника, а ныне помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили в официальных переговорах в составе украинской делегации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Этот человек разыскивается, он уличен в тяжелейших преступлениях, в нарушении прав человека, и вот он сидит на переговорах. Это полный нонсенс», – заявил глава комитета.
«Кому может понравиться такое?» – задался он вопросом.
Анри Оханашвили отметил, что позиция Грузии состоит в полной солидарности с Украиной в условиях боевых действий, поэтому «нецелесообразно на этом этапе делать какие-либо (жесткие) заявления».
Адеишвили занимал пост генпрокурора Грузии, возглавлял министерство юстиции. С его именем связано давление на бизнесменов и экспроприация их собственности. После отставки в отношении него возбудили ряд уголовных дел за организацию пыток и участие в них. Он бежал из страны после смены властей в 2012 году. Грузия обращалась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск. Украина отказалась экстрадировать его в Грузию.
Ранее в феврале стало известно, что помощник генерального прокурора Украины был избит в Киеве, после чего попал в больницу. Имени пострадавшего правоохранители не называли, но по данным издания «Укринформ», речь шла о Зурабе Адеишвили.
МО: ВС России сбили украинский Ми-24 и «Байрактар ТБ-2»
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Российские Вооруженные силы за сутки в ходе спецоперации на Украине продвинулись на 10 км и взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров», – цитирует его ТАСС.
По его словам, в течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».
Конашенков рассказал, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России поражены 29 военных объектов Украины. С начала операции уничтожено 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотников, 1,4 тыс. танков и других боевых машин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны показало уничтожение гаубичной батареи ВСУ из высокоточного оружия
Российские Вооруженные силы уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею ВСУ из 152-мм гаубиц, Минобороны опубликовало соответствующее видео.
В ролике, снятом с беспилотника, зафиксирован полет над полем с тремя 152-мм буксируемыми украинскими гаубицами. По гаубицам попадает снаряд, после чего поле затягивает дымом от взрыва.
Видеозапись опубликована в группе Минобороны в «ВКонтакте».
Ранее Минобороны демонстрировало снимки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» и уничтожение позиций украинских националистов в Киевской области.
До этого ведомство публиковало видео с уничтожением артиллерийских складов вооруженных сил Украины высокоточным ударом. Фото опубликованы на официальной странице ведомства в «ВКонтакте».
Вспышки заболеваний на Украине связали с утечками патогенов из биолабораторий США
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Вспышки туберкулеза и дирофиляриоза в Херсонской области и Донбассе могли быть вызваны утечками патогенов из биолабораторий США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Необходимо сказать об экстренном уничтожении документов в Херсонской биолаборатории. Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых, даже с учетом инкубационного периода болезни», – цитирует РИА «Новости» Кириллова.
По его словам, в апреле 2019 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.
«Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Исходя из этого, считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам», – подчеркнул генерал.
Также Кириллов обратил внимание на факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора.
«В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении либо о случайной утечке патогена с одной из украинских биолабораторий», – считает генерал.
Ранее Минобороны опубликовало документ о финансировании Пентагоном лабораторий на Украине.
Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
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Дипломат попытался вывезти с Украины миллион долларов
Силовики изъяли у украинского дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, все это он пытался вывезти за границу, заявило Государственное бюро расследований Украины.
«На пункте пропуска Ягодин следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмма, а также большое количество сигарет», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что работник посольства пытался оформить груз под видом дипломатической почты. Все найденное изъяли в пользу государства, а дипломату назначили штраф в 26 млн гривен.
Ранее житель Киева в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину на границе.
В Киеве задержали россиянина, помогавшего украинцам проезжать блокпосты ВСУ
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В Генпрокуратуре Украины заявили, что в Киеве задержан гражданин России по обвинению в подделке документов, с помощью которых можно было проезжать блок-посты украинской армии.
«Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины в Facebook.
Отмечается, что в рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск, во время которого обнаружили многочисленные удостоверения. Также нашли поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.
«В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности», – отметили в прокуратуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Аксенов заявил о планах выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области в рублях
Жителям освобожденной российскими войсками Херсонской области, которая граничит с Крымом, Украины планируется выплачивать пенсии и зарплаты в рублях, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«В приграничной нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе вопросами выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Сейчас процесс идет постепенно, гривны у нас нет, а людям платить деньги необходимо», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС.
Сейчас Крым организует сбор гуманитарной помощи и передвижение колонн с грузами для жителей соседней области. Также он заявил о готовности региона предоставить жилье беженцам с Украины и ДНР.
Военный эксперт: США стремятся затянуть боевые действия на Украине
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«США считают, что поставки оружия Киеву остановят российскую армию или войска ЛДНР. Но в реальности поставки приведут лишь к росту числа жертв со стороны украинцев», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США обнародовали полный список поставленного Украине оружия.
«США хотят затянуть боевые действия на Украине, надеясь, что те санкции, которые они вводят против нас, подействуют – и мы сдадимся. А для силовой поддержки давления они завозят на Украину новую порцию «железок». Но США сейчас работают на грани фола – и санкции, и накачка оружием уже действуют против них», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Эксперт обратил внимание на 25 тыс. бронежилетов и шлемов, которые США передают Украине. «Этим они собираются оснастить примерно пять бригад и несколько батальонов. Скорее всего, речь идет о той части вооруженных сил, которая осталась на Западной Украине. Это так называемый резерв, который должен не пустить наши войска на запад страны», – отметил собеседник.
По его словам, все остальные средства будут отправлены на восток Украины. «Среди прочего, США передадут им беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые отправляются в воздух минометным способом. Операторы будут дистанционно управлять атакой по российским войскам, координаты которых им дадут американские средства космической разведки и спутниковая группировка дистанционного зондирования Земли», – сказал аналитик.
Специалист также отметил, что согласно концепции сетецентрических войн, по всей территории Украины в разных населенных пунктах американцы создадут склады вооружения, боеприпасов, амуниции, военной техники и разместят артиллерийские комплексы. «Отступающие войска будут заходить в такие пункты для пополнения запасов оружия и боеприпасов. Это тактика, которая нам известна еще со времен сирийской кампании. Американцы свою модель войны не меняют», – заметил Леонков.
Тем не менее переданное Украине вооружение не изменит принципиального хода боевых действий, заметил эксперт. «Мы же контролируем воздушное пространство, поэтому Зеленскому сейчас нужны комплексы войсковой ПВО, которые бы прикрывали передвижение батальонно-тактических групп. А их никто Украине не дает», – сказал собеседник.
По его словам, вооружение пойдет на Украину наземным гражданским транспортом под видом фур с гуманитарной помощью, поэтому прервать их поставки российским войскам будет крайне трудно. «Но те конвои, о которых у нас будет точная информация, мы, конечно, будем уничтожать. Если обнаружим склады вооружения в зоне, которую контролирует наша армия, то все эти трофеи мы передадим ЛНР и ДНР и научим обращаться с американскими ПЗРК и ПТРК», – подчеркнул эксперт.
Ранее Белый дом опубликовал информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародован полный список поставленного Киеву американского оружия. Как говорится в документе, помощь будет осуществляться в форме прямой передачи оборудования от министерства обороны США украинским военным.
Полный список поставленного Киеву американского оружия включает новый пакет помощи Украине в размере 800 млн долларов, в который входят 800 ПЗРК Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов.
Кроме того, из документа следует, что ранее США предоставили Украине более 600 Stinger, около 2600 Javelin, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артииллерийских снарядов.
Также в списке указываются 70 бронеавтомобилей HMMWV и других транспортных средств, системы защищенной связи, системы обнаружения радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение, военно-медицинское оборудование для лечения и эвакуации с поля боя, оборудование для разминирования, а также спутниковые снимки и аналитическую информацию.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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