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Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина за подделку документов
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В Генпрокуратуре Украины заявили, что в Киеве задержан гражданин России по обвинению в подделке документов.
«Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины в Facebook.
Отмечается, что в рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск, во время которого обнаружили многочисленные удостоверения. Также нашли поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.
«В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности», – отметили в прокуратуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
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Кадыров рассказал о прорыве бандитского кольца вокруг российских спецназовцев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней.
«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего верховного главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге». По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что во время спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».
«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», – заключил Кадыров.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса.
«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», – передает РИА «Новости» его слова.
Также парламентарий отметил, что с их имуществом на территории Украины нужно поступить аналогично, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.
«Все их имущество – это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», – заключил Шеремет.
Ранее в США предложили отнимать
яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало
пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили
особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.
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Кремль отверг требование суда ООН прекратить спецоперацию на Украине
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Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, согласия быть не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна «немедленно приостановить» военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое – согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», – сообщил он, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.
Киев в своем заявлении обвиняет Россию в планировании якобы «актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Байден заявил о предоставлении Украине 800 систем ПВО
Власти США планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, заявил президент США Джо Байден.
«Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине. Он включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли останавливать самолеты и вертолеты <...>», – сказал американский лидер, передает ТАСС.
Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского Штаты нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним. Сейчас идет поиск вариантов передачи их Украине.
Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов».
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ВКС России уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Украины
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Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолеты Ми-24 и Ми-8.
«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2», – сказал он.
«Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровненской области», – заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате удара были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У».
Ранее в четверг Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной инфраструктуры вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
Напомним, в среду ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ ракетами с беспилотника «Иноходец».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Эксперт: Беженцам с Украины попасть в Израиль помешал нацизм
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«На Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя решение еврейского государства отменить безвизовый въезд для украинских беженцев.
Поначалу Израиль решил было принимать беженцев с Украины, однако не всех подряд, а лишь по квоте, рассказывает сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис. «Однако многих депутатов Кнессета поразило, что буквально на следующий день посол Украины Евгений Корнийчук подал жалобу в наш суд о том, что Израиль якобы нарушает международные конвенции о беженцах и должен отменить квоты и пустить всех подряд. Но такой подход противоречит не только нашим законам, и принципам нашего государства», – отметил Ципис.
На прошлой неделе квоты были все-таки отменены, а «власти готовы принять практически любое количество беженцев и любой национальности». «Однако страсти разгорелись с новой силой. Конфликт Москвы и Киева стал причиной скандала внутри нашего правительства, появилась угроза развала правящей коалиции. А ведь у нас и так затяжной политический кризис. В итоге правительство пересмотрело миграционную политику и отменило свободный въезд для украинцев», – пояснил Ципис. Он добавил, что многих министров удивило, «насколько агрессивно отреагировало на наше решение руководство Украины».
«Причин для запрета оказалось несколько. Во-первых, наша миграционная программа рассчитана только на людей еврейского происхождения, а далеко не все беженцы с Украины попадают под эту категорию», – уточнил Ципис. Кроме того, Израиль – небольшая страна, напомнил эксперт. «У нас ограничен жилищный фонд, мало земельных ресурсов. Даже десятки тысяч беженцев – это для нас уже большая нагрузка», – добавил эксперт. Еще одна проблема – беженцев с Украины пришлось бы перевозить авиарейсами за счет государства. «Это очень сложная и дорогая логистика. Если бы мы граничили с Украиной, как Румыния или Польша, было бы проще», – полагает собеседник.
В еврейском государстве до сих пор остается острой проблема беженцев из охваченных гражданской войной Судана и Эритреи, которых в Израиле в массовом порядке приняли примерно 8 лет назад. «Дело в том, что этим беженцам так и не удалось ассимилироваться в нашей стране», – подчеркнул политолог.
Еще одна причина: у политиков в Иерусалиме возникло опасение, что вместе с украинскими беженцами в страну попадут люди с неонацистскими взглядами. И это при том, что в стране и без того сохраняется угроза исламского террора. «Целый ряд исследований показал, что на Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – подчеркнул собеседник.
Ранее власти Израиля отменили безвизовый режим с Украиной, а также резко ограничили прием беженцев из этой страны. Введена квота: пересечь границу могут только 5 тыс. человек, причем часть лимита уже была использована, пишет ФАН. Иерусалим также определил приоритетные категории граждан, которые могут въехать при определенных условиях, например, при наличии супруга или детей с израильским гражданством. С туристической целью беспрепятственно попасть в Израиль у украинцев не получится.
В Киеве назвали это решение «недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении». «Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев», – предупредил по этому поводу глава администрации президента страны Андрей Ермак.
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В Китае назвали виновного в кризисе на Украине
Причиной кризиса на Украине во многом стало расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times.
Указывается, что Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал «множество безжалостных военных конфликтов». В качестве примера издание привело бомбардировки Югославии в 1999 году во время войны в Косово, передает РИА «Новости».
«Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще», – подчеркивается в публикации.
Китайский обозреватель также считает, что НАТО давно следовало бы ликвидировать: «Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности».
В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии.
«Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?», – задался он вопросом.
Профессор выразил мнение, что после окончания холодной войны НАТО нарушало международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.
Ранее Китай обвинил в кризисе на Украине политику США по расширению НАТО. Там также предупредили США о риске обжечься на Украине.
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ВС России высокоточным оружием вывели из строя узлы связи в Виннице
Российские военные ударом высокоточного оружия вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в украинской Виннице, сообщили в Минобороны России.
По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в результате одного удара по объектам военной инфраструктуры Украины удалось вывести из строя узлы связи в городе, передает РИА «Новости».
«В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница», – сказал Конашенков.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников.
Путин: Российский народ выплюнет предателей, как случайно залетевшую в рот мушку
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Россияне способны отличить патриотов от предателей, подобное очищение общества укрепит страну, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов.
«Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подобных предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку <...> Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что Россия понимает масштабы «империи лжи» Запада, но она бессильна против правды и справедливости. Он указал, что российская сторона продолжит последовательно доводить собственную позицию всему миру.
«А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют», – сказал он.
В отношении России развернута массированная атака в Сети, развязана «беспрецедентная информационная кампания», в ней участвуют глобальные соцсети и все западные СМИ, а их объективность и независимость «оказалась просто мифом», добавил Путин.
«Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липы. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам граждан России», – напомнил глава государства.
Также он выразил мнение, что украинскому руководству безразлична судьба собственного народа, ему была поставлена задача создать «анти-Россию». Киевский режим также равнодушен к гибели мирных жителей и к тому, что сотни тысяч или миллионы стали беженцами, а в городах, удерживаемых неонацистами, «происходит настоящая гуманитарная катастрофа».
«Западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что Москва никогда не позволит, чтобы Украина стала плацдармом для угроз России.
«Принципиальные для России, для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по [ее] демилитаризации и денацификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.
Напомним, в среду Путин обратился к жителям западных стран, он заявил, что их пытаются убедить в якобы враждебности действий России. «Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – подчеркивал российский лидер.
Эксперт описал технику создания мини-котлов в Донбассе
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«Россия намеренно не создает большой котел для донбасской группировки ВСУ, чтобы украинские военные имели шанс покинуть города. Но против тех, кто прикрывается «живым щитом», создаются мини-котлы, как происходит сейчас в Северодонецке Луганской области», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В среду группировка войск ЛНР вела бои по освобождению Северодонецка – третьего по величине города Луганщины.
«Если бы мы создали котел в Донбассе, то фактически лишили бы вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности и шансов вырваться из него. Поэтому мы оставили им всего один проход, куда они могут уйти», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
России было бы очень выгодно, чтобы украинские военные покинули города, в которых они используют мирных жителей в качестве «живого щита», добавил эксперт. «Но в то же время мы не оставляем без внимания окопавшиеся там формирования и фортификационные сооружения. Сейчас бригады ВСУ, которые занимают позиции, дробятся, замыкаются в мини-котлы, как это происходит в Северодонецке. Мы будем их бить по частям, принуждая их принимать решение, чья жизнь дороже. Чтобы они, оценив ситуацию, попытались бы все-таки вырваться и уйти. Но если не вырвутся, то найдут там свой конец», – предупредил собеседник.
В среду группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продолжила наступательные действия в Северодонецке, третьем по величине городе региона после Луганска и Красного Луча, контролируемых ЛНР. Бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.
Как сообщил каналу «360»представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, к настоящему моменту силы ЛНР освободили не менее 80% территории республики. При этом под контролем донбасской группировки ВСУ до последнего момента оставалась агломерация Северодонецк – Лисичанск – Рубежное и город Попасная на западе Луганщины близ границы с ДНР. «Это единственные места, где противник задержался и сейчас ведет оборону», – пояснил Филипоненко. Во всех остающихся занятыми городах ВСУ оборудуют огневые точки в жилых домах.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. Армия ДНР при поддержке российских войск добилась заметных успехов, в первую очередь, на южном направлении – в частности, была взята Волноваха и блокирован Мариуполь. Но при этом значительная часть территории республики, включая такие крупные центры, как Славянск, Краматорск, Константиновка и Бахмут (Артемовск), пока остается под оккупацией ВСУ и нацбатов. С украинской стороны продолжаются обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, Докучаевска и Ясиноватой.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, части ВСУ под Донецком, в районах Горловки и Авдеевки сбиты с позиций минимум в двух местах и продолжают медленно, но организованно отступать. Котел постепенно закрывается, а его площадь уменьшается, хотя говорить о каком-то принципиальном прорыве пока еще рано. Второй котел – это Мариуполь. Чтобы окружить город, пришлось преодолеть укрепленную эшелонированную оборону, причем значительная часть этой задачи была выполнена подразделениями ДНР.
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В Белоруссии предотвращен теракт против российских военных
Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил теракт в Мозырском районе, атаку планировалось провести против российских военных в республике, сообщило Агентство телевизионных новостей.
«Комитетом госбезопасности предотвращен теракт в Мозырском районе (недалеко от границы с Украиной – прим. ВЗГЛЯД). Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны», – цитирует агентство РИА «Новости».
Отмечается, что подробности будут изложены в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине. Он подчеркивал, что белорусским военнослужащим «там делать нечего» и их «туда не зовут».
В Минобороны опровергли обвинения в нанесении удара по зданию театра в Мариуполе
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Обвинения киевского режима в нанесении Россией авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, не соответствуют действительности, заявили в российском военном ведомстве.
«Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В ведомстве сообщили, что «по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра».
По данным министерства, ранее беженцы, выбравшиеся из Мариуполя, сообщили, что в здании театра нацисты батальона «Азов» могли удерживать мирных жителей в заложниках, а верхние этажи использовать в качестве огневых точек.
«С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось», – добавили в Минобороны.
США обнародовали полный список поставленного Украине оружия
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Администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия.
Как говорится в документе, опубликованном пресс-службой Белого дома, помощь будет осуществляться в форме прямой передачи оборудования от министерства обороны США украинским военным.
Полный список поставленного Киеву американского оружия включает новый пакет помощи Украине в размере 800 млн долларов, в который входят 800 ПЗРК «Стингер» (Stinger), 2 тыс. ПТРК «Джавелин» (Javelin), 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов.
Кроме того, из документа следует, что ранее США предоставили Украине более 600 ПЗРК «Стингер», около 2600 ПТРК «Джавелин», пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артииллерийских снарядов, 70 бронеавтомобилей «Хамви» и других транспортных средств, системы защищенной связи, системы обнаружения радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение, военно-медицинское оборудование для лечения и эвакуации с поля боя, оборудование для разминирования, а также спутниковые снимки и аналитическую информацию.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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В Тбилиси назвали нонсенсом участие разыскиваемого чиновника в переговорах на Украине
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Председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили назвал «полным нонсенсом» участие разыскиваемого Грузией бывшего высокопоставленного чиновника, а ныне помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили в официальных переговорах в составе украинской делегации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Этот человек разыскивается, он уличен в тяжелейших преступлениях, в нарушении прав человека, и вот он сидит на переговорах. Это полный нонсенс», – заявил глава комитета.
«Кому может понравиться такое?» – задался он вопросом.
Анри Оханашвили отметил, что позиция Грузии состоит в полной солидарности с Украиной в условиях боевых действий, поэтому «нецелесообразно на этом этапе делать какие-либо (жесткие) заявления».
Адеишвили занимал пост генпрокурора Грузии, возглавлял министерство юстиции. С его именем связано давление на бизнесменов и экспроприация их собственности. После отставки в отношении него возбудили ряд уголовных дел за организацию пыток и участие в них. Он бежал из страны после смены властей в 2012 году. Грузия обращалась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск. Украина отказалась экстрадировать его в Грузию.
Ранее в феврале стало известно, что помощник генерального прокурора Украины был избит в Киеве, после чего попал в больницу. Имени пострадавшего правоохранители не называли, но по данным издания «Укринформ», речь шла о Зурабе Адеишвили.