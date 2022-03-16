Путин объяснил, почему спецоперация не ограничилась территорией Донбасса

Ограничение операции на Украине лишь введением войск на границах ЛНР и ДНР не стало бы окончательным решением, позволяющим обезопасить Россию, заявил президент Владимир Путин.

«Что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание: если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что вокруг Донбасса сложилась бы «новая линия фронта», а обстрелы и провокации также продолжались бы, и вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно.

«То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался бы реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее», – указал глава государства.

Он напомнил, что Россию поставили перед фактом, что ударные наступательные вооружения НАТО уже у границ страны.

Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.

Напомним, в среду Путин обратился к жителям западных стран, он заявил, что их пытаются убедить в якобы враждебности действий России. «Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – подчеркивал российский лидер.