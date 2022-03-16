Рубль продолжил рост пятый день подряд

Правительство Грузии решило подать в суд на президента страны

Правительство Грузии подает иск в КС Грузии против президента Саломе Зурабишвили в связи с возможными нарушениями ею положений конституции страны, заявил политсовет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В частности, речь идет об осуществлении президентом несогласованных с правительством зарубежных визитов, а также об ее отказе утвердить кандидатуры ряда послов.

Осуществление внешней политики Грузии по Основному закону возложено эксклюзивно на правительство.

Если президент направляется за рубеж, то необходимо согласие кабмина.

Накануне Саломе Зурабишвили сказала, что правительство не соглашалось на ее визиты, поэтому она поехала на днях в Париж и Брюссель, где провела встречи на высшем уровне, самостоятельно.

Пока неизвестно, инициирует ли правящая партия процедуру импичмента президента, которая избрана в 2018 году на шесть лет.

Это зависит от решения Конституционного суда.

Оппозиция утверждает, что правящая партия не стерпела критики президента, которая звучала в понедельник в парламенте во время ежегодного послания, поэтому решила отомстить.

Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе заявил, что «Грузинская мечта» саботирует политику президента и хочет усадить ее под домашний арест, напугать».

По его словам, если будет запущена процедура импичмента, то правящая партия не наберет необходимых двух третей голосов депутатов в 150-местном парламенте.