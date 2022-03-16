В Казахстане опровергли запрос США о C-300 для Украины

США не обращались к Казахстану за зенитно-ракетными комплексами C-300 для их возможной поставки на Украину, сообщил министр обороны республики Руслан Жаксылыков.

«Такого обращения не было и быть не может... Я вам гарантирую, что к нам такого обращения не было и вряд ли будет», – передает РИА «Новости» слова Жаксылыкова в кулуарах парламента.

ЗРС С-300 используется в основном в странах Восточной Европы и Азии, однако данные о том, какие конкретно страны обладают вооружениями противоречивы. Предварительно, ЗРС С-300 есть на вооружении у России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Алжира, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Греции, КНДР, Южной Кореи, Сирии, Словакии и Украины. Хорватия (обладала некоторым количеством С-300П по состоянию на 2013 год).

Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.

Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.