Анонсирован визит главы МИД Катара в Москву

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани нанесет визит в Россию 13 марта и проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о ситуации на Украине, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

«Министр иностранных дел Катара нанесет визит в Москву сегодня, где встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Этот визит пройдет с учетом условий, в которых сейчас находится мир в результате конфликта на Украине, разговор пойдет о последнем развитии событий в российско-украинском кризисе в рамках поиска дипломатических усилий для его разрешения», – цитирует его РИА «Новости».

Представитель катарского МИД добавил, что глава внешнеполитического ведомства страны в ходе визита в Москву «подтвердит, что мирное решение – единственный путь прекратить этот кризис, и будет настаивать на необходимости срочно удвоить усилия для поиска мирного решения согласно уставу ООН и международному праву».



По его словам, Катар поддерживает международные усилия для создания условий с целью мирного решения конфликта.

В пятницу в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Лавров заявил о безальтернативности переговоров с Украиной в Белоруссии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров, что достичь решения по прекращению огня пока не удалось.

Разговор продлился 90 минут. Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.