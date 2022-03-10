Лавров: Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о безальтернативности переговоров с Украиной в Белоруссии.

«Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот (белорусский) трек является безальтернативным», – заявил Лавров, передает ТАСС.

По его словам, нужно исходить из того, что состоявшийся контакт не будет обесценивать главные переговоры в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Министр также подтвердил, что инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остается в силе: «маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц».

Кроме того, по словам Лаврова, Россия представила Украине на последнем раунде переговоров конкретные предложения по урегулированию. Киев взял на проработку российский проект по урегулированию, ответ ожидается.

Глава МИД подчеркнул, что Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно, «не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров с коллегами из России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, что достичь решения по прекращению огня пока не удалось.

Разговор продлился 90 минут. Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

До начала переговоров Чавушоглу отдельно встретился с Лавровым, отдельно он поговорил и с Кулебой.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявлял, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.