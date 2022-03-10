Кулеба после встречи с Лавровым заявил об отсутствии прогресса по вопросу прекращения огня на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров с коллегами из России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, что достичь решения по прекращению огня пока не удалось.

Кулеба сообщил, что на встрече с Лавровым говорили об открытии гуманитарных коридоров и режиме прекращения огня, «хотя бы 24-часовом перемирии», передает РИА «Новости».

При этом по вопросу прекращения огня стороны «не добились прогресса». Однако они договорились продолжать усилия по гуманитарному аспекту конфликта.

Украинский министр заявил, что переговоры «были легкими и тяжелыми». Он пояснил, что легкими потому, что Лавров «следовал традиционным нарративам об Украине», а сложными в силу того, что Кулеба, по его словам, «делал все», что было в его силах, чтобы «найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий».

Разговор продлился 90 минут при посредничестве Турции в лице главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу. С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.

Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

До начала переговоров Чавушоглу отдельно встретился с Лавровым, отдельно он поговорил и с Кулебой.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявлял, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина.