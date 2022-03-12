Сербия решила сократить число авиарейсов в Россию под давлением Запада

Сербия через несколько дней сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада, заявил президент республики Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк».

«Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса – два. <…> Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем [на Украинском кризисе], проблема стоит 30 тыс. евро. Это решение примем, сейчас люди купили билеты на пять-шесть дней вперед, а потом не будет второго рейса, хорошо», – приводит слова Вучича ТАСС.

При этом он напомнил, что число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии, однако к ним претензий не предъявляют. По его словам, ряд арабский стран осуществляет в 15-20 раз больше рейсов в Россию, однако Запад покупает у них нефть, поэтому не имеет к ним претензий.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия поддержала резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что Сербия – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России. Он также заверил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на огромное внешнеполитическое давление.