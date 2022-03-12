В Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ

В Госдуме допустили признание компании Meta экстремистской

«Против компании Meta в России могут завести уголовные дела. Экстремистские организации не должны работать на территории нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.

«Удивительно, что Meta нарушила собственные же правила, поскольку то, что сегодня делает эта корпорация, называется разжиганием национальной розни. Для этого в УК РФ есть конкретная статья. Причем, если ранее они неофициально блокировали определенный контент, а на что-то закрывали глаза, то теперь компания официально заявила, что будет стравливать народы», – считает зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, в России будет дана правовая оценка этим действиям. «Экстремистские организации и их продукты не должны работать на территории нашей страны. Сегодня с точки зрения права Meta открыла себе дорогу к признанию ее в России экстремистской организацией со всеми вытекающими последствиями и уголовными делами», – добавил парламентарий.

Горелкин также обратил внимание на то, что компания фактически признала свою вовлеченность в информационную войну против России. «Они работают как инструмент пропаганды от имени и под эгидой американских властей. Это видно невооруженным глазом», – подчеркнул собеседник.

При этом депутат не исключает, что имела место какая-то сделка компании с властями США. В этой связи он напомнил, как весь прошлый год американские власти пытались задавить Meta, в результате чего было несколько скандалов, связанных с утечкой их корпоративных документов. «Власти пытались даже разделить компанию в рамках антимонопольного регулирования. Но, видимо, Meta своей «проактивной работой» заслужила прощение и теперь США оставят ее в качестве монополии. Как говорится, искупили вину своим рвением и желанием угодить американцам», – иронично подытожил Горелкин.

В пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации Meta Platforms следует, что она разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.

Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера, не дозволенного ранее, но разрешенного теперь, компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».

В ответ на это посольство России в США заявило об объявлении информационной войны России со стороны компании. «Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов», – передает ТАСС текст заявления посольства России в США.

«Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», – указали в посольстве в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «по отношению к Meta следует принять меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти в отношении граждан РФ».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД