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Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск
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Видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России в ходе спецоперации на Украине показало Минобороны России.
«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот», – указывается в описании к видео, передает РИА «Новости».
Также показан взлет четырех вертолетов Ка-52, оснащенных неуправляемыми реактивными снарядами, а также управляемыми ракетами «Вихрь» и полет ударных вертолетов над населенным пунктом.
Демонстрируется запись с прицелов вертолетов, где они наносят удар неуправляемыми ракетами по украинской колонне на дороге, и точное попадание ракеты «Вихрь» в украинскую гусеничную бронемашину, предположительно, БМП-2.
К настоящему времени известно, что с начала спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России
Министерство обороны России впервые показало точную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль ВС России и Народной милиции ДНР перешел город Волноваха.
ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины. Также из карты следует, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,3 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи
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«Волноваха – один из важнейших городов ДНР, и нахождение там украинских силовиков значительно сковывало действия войск ДНР на южном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР освободили город Волноваху.
«Теперь – после занятия Волновахи войсками Донецкой народной республики – мариупольской группировке ВСУ не приходится рассчитывать на какую-то помощь извне», – подчеркнул директор Центра евразийских исследований, донецкий политолог Владимир Корнилов.
Кроме того, высвобождение сил на этом направлении дает возможность военным ДНР повернуть на север. Теперь силы республики могут приступить к блокировке той группы украинских силовиков, которая до сих пор обстреливает Донецк и Горловку, отметил эксперт.
«Освобождение Волновахи – это своеобразный «экватор» для войск ДНР, дающий возможность развивать наступление на южном и северном направлениях», – резюмировал собеседник.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии
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Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж», принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.
Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.
Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.
Отмечается, что «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий с Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.
Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.
«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», – сказал он.
По его словам, «Стриж» летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он был не меньше семи минут, «это серьезный инцидент».
По данным электронной энциклопедии «Викпедия», Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.
В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».
Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.
В Крыму упал еще один украинский беспилотник Ту-141
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На территории Крыма 11 марта упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141.
Он упал в районе города Красноперекопска недалеко от границы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки», – сказал он.
Первый упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй – в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович сообщил об упавшем ночью на окраине Загреба беспилотнике, который был запущен с территории Украины. По словам президента, ведется расследование инцидента.
Ранее в Минобороны Румынии подтвердили, что в ночь на 11 марта в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины появился беспилотный летательный аппарат, который потом взял курс на Венгрию.
Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 «Стриж».
В ООН назвали основания для инспекции биолабораторий на Украине
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Заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Накамицу указала, что в КБТО «нет многостороннего механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО», «таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции – это задача стран-участниц», передает РИА «Новости».
При этом она указала, что несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, к которым государства-участницы могут прибегнуть «для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег».
Речь идет о Статьях пять и шесть. Статья пять конвенции гласит в частности, что «государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции». Как указала Накамицу, страны участницы КБТО разработали процедуры для прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов, включая возможный созыв официального консультативного совещания для рассмотрения таких вопросов.
Статья шесть КБТО гласит, что «любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», – сказала Накамицу, добавив, что Статья шесть Конвенции никогда не применялась.
«Я призвала бы страны-члены КБТО рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения этих вопросов», – добавила она.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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Москва раскрыла инструкции Пентагона Киеву на случай ЧП в лабораториях
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Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.
Как подчеркнул постпред России в ходе выступления на заседании СБ ООН, риск расползания опасных заболеваний за пределы Украины весьма реален с учетом интереса украинских радикальных националистических групп к патогенам, передает ТАСС.
«Нам известно и о том, что в случае любых таких инцидентов Пентагон прямо рекомендовал своим украинским «подопечным» незамедлительно обвинить Вооруженные силы Российской Федерации, якобы наносящие удары по научно-исследовательским и медицинским учреждениям, либо увязать инциденты с деятельностью «российских диверсионных групп», – обратил внимание постоянный представитель России при ООН.
Минобороны России, отметил дипломат, продолжает непрерывно анализировать биологическую обстановку на территории Украины и поступающие материалы. «То, что мы рассказали сегодня, лишь малая толика из имеющихся у нас сведений. Подробную информацию мы распространим в самое ближайшее время в качестве официальных документов СБ ООН, и вы сможете ее изучить», – добавил Небензя.
«Мы считаем своим долгом держать СБ ООН в курсе ситуации с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, создающей реальные риски для международного мира и безопасности, и намерены вернуться к обсуждению этой темы уже в ближайшее время», – заявил Небензя.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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В США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или другие поставки в Россию долларовых банкнот, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», – говорится в указе, передает РИА «Новости».
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Ранее Байден заявил, что США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине.
В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Российский офицер рассказал о своем подвиге на Украине
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Майор Иван Величко рассказал, как проходила операция на Украине, где он попал в засаду украинских националистов и спас сослуживцев.
«Узнал я об этом от своих друзей, которые меня постоянно поддерживают. Есть, конечно, те, кто и гадости писал, а в основном все поддерживают. Многие, кто писал, говорили, что испытывают гордость за меня. На душе спокойствие и гордость за себя. Сейчас восстанавливаюсь в госпитале в Красногорске, уже гораздо лучше. Здесь хороший персонал. Все, что нужно, есть, все вовремя. Все делают, как положено. Кормят хорошо», – рассказал он «Пятому каналу».
Величко родился в Воронежской области и был заместителем командира мотострелкового батальона. В Минобороны ранее рассказали, что при выполнении очередного приказа в районе Сум майор попал в засаду украинских националистов. Благодаря смекалке и боевой подготовке расчет Величко смог уничтожить две вражеские бронемашины и 20 человек.
Бронетранспортер самого командира подбили и вывели из строя. Майор получил контузию и серьезное ранение, но сумел вывести экипаж из горящей техники, а также большую группу российских военных из окружения националистов.
«Жена в Москве. Приезжала, но не всегда возможность есть (выбраться). Все переживали. Я долго на связь не выходил: пока людей выводил, много времени прошло. В списки погибших даже записали. Слава богу, что не сообщили. Знали только мои сослуживцы и те, кто со мной учился», – заключил Величко.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, – звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».
На Украине призвали ЕС отдать им 415 млрд долларов российских резервов
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Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 млрд долларов российского Центробанка, чтобы восстановить экономику Украины, заявил первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин.
«По сути этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», – сказал Кудин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что западные правительства арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации на сумму 415 миллиардов долларов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия противостоит экономическому удару Запада после отключения банков от SWIFT и заморозки рекордных российских резервов.
Раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей
Обнародована новая порция документов, предположительно, из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) – специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом.
Согласно новым данным, в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. «По таким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины», – передает RT со ссылкой на создателей Telegram-канала Beregini.
Так, в новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы канала, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян – потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.
Также по этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки – сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, «росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду», непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: «бить в глубину, давить на болевые точки».
В свете этих событий приведены конкретные примеры. «Моя сестра работает в Сбере, он подпал под санкции – они больше не будут выплачивать деньги народу», «нет долларов в банках», «банки блокируют карты» – такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.
Кроме того, особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном «призыве и отправке на войну». Соответствующие слоганы так и называются: «Мамы против войны» и «Мама, забери меня домой». В методичке указывается, что эта тема «заходит шикарно».
Разработчики инструкции уверены, что именно матери «первыми начнут поднимать панику». В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих.
При этом отмечается, что информационная бомбардировка координировалась с одного адреса – города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков – 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.
«Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации», – пояснили создатели канала.
Авторы Beregini добавляют, что украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах.
«Сейчас террористам из Бровар активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России – развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше», – пояснили они.
При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну. «У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления», – подчеркнули они.
Помимо прочего, авторы канала выделяют особую роль в работе «удара по психотипу». Как пояснил экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов, фейки о мобилизации, введении военного положения работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.
«На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам. Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется», – заявил он.
При этом Михайлов отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно. «Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику», – отметил эксперт.
Кроме того, как полагает полковник в отставке Виктор Литовкин, тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья. «Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет», – заключил он, подчеркнув, что такие слухи «необходимо разоблачать».
Как отмечал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка, события в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине.
В Кремле разъяснили привлечение добровольцев к спецоперации на Украине
Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу «в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, распространяется ли одобрение президента Владимира Путина на привлечение к спецоперации зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.
В ответ на уточняющий вопрос, есть ли такие планы, Песков добавил, что, «по крайней мере, это никак не звучало». «Мне не известно об этом ничего», – заключил он.
Ранее Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
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В столицах Латвии и Литвы переименовали улицы, где расположены российские посольства
Улицы в Вильнюсе и Риге, где расположены российские посольства, на Google-картах переименованы в «улицу Героев Украины» и «улицу Независимости Украины» соответственно.
Глава Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщал, что улица Латвю, на которой располагается посольство России в Литве, будет переименована в «улицу Героев Украины». Согласно данным Google карт, сейчас такое название носит отходящий от улицы Латвю ранее безымянный переулок, в котором находится здание посольства, передает РИА «Новости».
Улица Антонияс в Риге, где расположено российское посольство, также планируют переименовать в «улицу Независимости Украины», соответствующее название в Google-картах отображается для всей улицы.
Ранее Шимашюс сообщал, что в Вильнюсе появился дорожный знак, на котором направление в сторону Минска указано как «временно оккупированное».
Минобороны заявило о подрыве украинскими неонацистами здания физтеха в Харькове
В Харькове взорван один из корпусов Физико-технического института, под завалами могут находиться порядка 50 человек, работающих в этом заведении, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов Физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Собеседник агентства сообщал, что этому институту отводилась ключевая роль в создании Украиной ядерного взрывного устройства.
В пятницу Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны. Он отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Небензя: На Украине работала сеть биолабораторий по усилению свойств смертельных болезней
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Соединенные Штаты финансировали целую сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
«В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии», – цитирует поспреда ТАСС.
Он подчеркнул, что эту работу финансировало и курировало управление Минобороны США по снижению военной угрозы, исследования велись в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США.
Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал: Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.