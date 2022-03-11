У Пескова не оказалось данных по «встрече» Путина и Шредера в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы состоявшейся накануне встрече президента Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, действительно ли Шредер находится в Москве, встречался ли он с Путиным и обсуждали ли они Украину, что не располагает такой информацией, передает РИА «Новости».

Также он заявил, что конкретных планов по разговору президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на данный момент нет, но это не значит, что он не может состояться. Представитель Кремля отметил, что «сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном».

Накануне Макрон заявил, что вновь поговорит с Путиным в ближайшие 48 часов. Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.

В свою очередь газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Шредер якобы находится в Москве, где намерен провести встречу с Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине.

После этого СМИ сообщили, что такая встреча не согласовывалась с правительством Германии и оно в этом не участвует. По сообщению издания Welt, правительство Украины «попросило Шредера о посредничестве».

Между тем в четверг президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине.