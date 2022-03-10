На оставившую новорожденного на автостоянке мать завели дело в Москве

В столице женщина оставила младенца в сумке на автостоянке, ее подозревают в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

Ребенка обнаружили утром 9 марта на автомобильной стоянке у дома по улице Перерва в сумке. Новорожденного госпитализировали в одну из детских городских больниц, возбуждено дело по покушению на убийство матерью ребенка, сказала Иванова, передает РИА «Новости».

«Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы. В ближайшее время следователи столичного Следственного комитета приступят к проведению с ней необходимых следственных действий», – добавила представитель ведомства.

В прокуратуре Москвы сообщили, что задержанной 39 лет. Она воспитывает 14-летнего подростка, у нее нет постоянного места жительства в столице. Муж женщины умер некоторое время назад.

В декабре двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино Саратовской области. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения перенесла клиническую смерть, но выжила и попала в больницу.

Жительница саратовского села, оставившая умирать на морозе в овраге двоих детей, дала противоречивые показания.