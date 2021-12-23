Бросившая умирать детей на морозе под Саратовом мать запуталась в показаниях

Жительница саратовского села, оставившая умирать на морозе в овраге двоих детей, один из которых погиб, дает противоречивые показания, причина трагедии остается неизвестной, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, «шарфом заблокировала доступ воздуха» сначала восьмилетнему сыну, а затем – пятилетней дочери. В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс, считает СК.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30 - пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью)», – говорится в сообщении на сайте СК.По данным следователей, женщина раскаялась в содеянном.

«Причина трагедии на данный момент остается неизвестной, мама дает разные показания», – приводит РИА «Новости» слова Загородней.

Она добавила, что сначала мальчик был на семейном обучении, соответствующее заявление его мать написала в прошлом году.

«Позже женщина с детьми уехала из села в неизвестном направлении, летом этого года она развелась с отцом детей. А в ноябре вернулась в Прокудино. Все это время ребенок не учился, поэтому мальчик в этом году вновь поступил в первый класс», – добавила омбудсмен.

Она отметила, что органы системы профилактики неоднократно посещали семью.

«Холодильник был полный. Родители не были пьяницами, дебоширами, поэтому на учет семью не ставили. Кроме того, до ноября семья не жила в Прокудино», – пояснила Загородняя.

Ранее сообщалось, что двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения перенесла клиническую смерть, но выжила и сейчас попала в больницу.

По итогам проверки прокуратуры стало известно, что дети из благополучной семьи и проживали в частном доме.

Позже в Саратовской области задержали мать найденных на морозе детей.