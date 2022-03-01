В Евросовете заявили о серьезном рассмотрении заявки Украины на членство в ЕС

Эксперт: Решения Берлина по Украине подливают масла в огонь конфликта

«Германия никогда бы не пошла на те шаги, которые она предпринимает в эти дни, если бы не нажим со стороны США. Мы всегда были в американской удавке, и сейчас ее затянули еще сильнее», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее Берлин пообещал начать поставки оружия Украине.

«Принятые под давлением Вашингтона решения направлены против интересов нашего народа, в том числе и нашего бизнеса. Такие шаги может делать только страна, которая еще не получила свой суверенитет», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Резкую смену внешнеполитического курса он назвал «фатальным для немецкого будущего, особенно для экономики», а также отметил, что оно противоречит обещаниям Берлина добиваться деэскалации обстановки на Украине.

«Все последние действия канцлера Шольца по Украине лишь подливают масла в огонь конфликта. Что касается его решения построить терминалы по приему сжиженного природного газа, чтобы якобы не зависеть от импорта, то оно попросту экономически неприемлемо. Мы это просто не вытянем», – считает собеседник.

«Наше новое правительство при принятии решений мало обращает внимание на научные исследования, расчеты, прогнозы. В результате важнейшие решения принимаются спонтанно, с огромными негативными последствиями – экономическими и социальными – для нашей страны», – заключил экс-депутат.

Накануне на экстренном заседании Бундестага было принято историческое решение – начать поставлять оружие Киеву, передает «Deutsche Welle». Канцлер Олаф Шольц назвал российскую операцию на Украине «сменой эпохи». По словам Шольца, немцам больше не следует быть «наивными», им пора начать «новую внешнюю политику». В этой связи он провозгласил отказ Германии от прежнего принципа не отправлять оружие в кризисные регионы.

Как известно, ФРГ более полувека придерживалась этого принципа, который опирался на чувство исторической ответственности немецкого народа за преступления времен Второй мировой войны. Германия также пообещала к 2024 году выполнить обещание, которое долгое время было предметом разногласий внутри НАТО – нарастить расходы оборонного бюджета до двух процентов ВВП.

Шольц также объявил об ускорении взятого ранее курса на отказ от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых. Он также пообещал пересмотреть зависимость от отдельных поставщиков. В частности, для снижения зависимости от российского газа канцлер объявил о создании стратегических резервов энергоносителей и строительстве двух новых СПГ-терминалов.

Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

«ФРГ всегда был свойственен гражданский пацифизм. Начиная с самого ее своего создания, бундесвер не участвовал в военных акциях за пределами страны», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. «Вспомним, что многие канцлеры ФРГ – Вилли Брандт, Гельмут Коль – не раз заявляли, что с немецкой земли никогда не должна исходить война в какой бы то ни было форме, будь то поставки вооружения или участие бундесвера в различных интервенциях. Первой ласточкой в политике отказа от этого постулата стала война 90-х на Балканах», – напомнил эксперт.

«Бундесвер втянулся и в миссию в Боснии, и в миссию в Косово, весьма неоднозначную с юридической точки зрения, потому что воздушные удары НАТО по Югославии в 1999 году были прежде всего направлены на гражданскую инфраструктуру, – подчеркнул Камкин. – Потом натовские союзники, в первую очередь американцы, фактически принудили Берлин отправить бундесвер в Афганистан. Правда, от участия в авантюре в Ираке при Шредере Германия наотрез отказалась».

Но несмотря на участие в отнюдь не миротворческих миссиях НАТО, речь о поставках вооружений в страны, где идет гражданская война либо есть какая-то высокая террористическая опасность, не шла, отметил эксперт.

«Так, Германия заблокировала поставки вооружения в Саудовскую Аравию, когда та начала операцию против хуситов в Йемене. В Бундестаге неоднократно спорили о том, не остановить ли продажи вооружений Турции – из нарушений режимом Эрдогана прав человека. Во время последних волнений в Казахстане немцы заморозили поставку туда грузов военного назначения», – перечислил собеседник. «Теперь же Германия отказывается от политики государственного пацифизма, и это происходит не без колоссальнейшего давления американских союзников. Это очень важный, судьбоносный поворот», – отметил Камкин.

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