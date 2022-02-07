Эксперты НОМ оценили итоги выборов 6 февраля

В Алтайском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также Новосибирской области 6 февраля прошли местные выборы. Большинство победителей оказались представителями партии «Единая Россия». Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» оценили итоги кампании.

Между тем вединичных случаях вакантные места получили самовыдвиженцы и кандидаты от других партий. Однако, отметили эксперты НОМ, интерес к кампаниям с их стороны был невысоким, возможно потому, что избиратели ждут решений непростых бытовых вопросов, а не громких выступлений.

По итогам досрочных выборов главы Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края большинство голосов избирателей (58,1%) набрал кандидат от партии «Единая Россия» – Д. Хохлов.

11,5% избирателей (195 человек) проголосовали досрочно, общая явка составила 36,2 % (613 человек). Поток избирателей распределялся в течение дня равномерно, что также снижало риск распространения ОРВИ. Положительной тенденцией стало увеличение количества молодых избирателей. Об итогах мониторинга кампании рассказал заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт НОМ Алексей Чесноков, говорится в сообщении на сайте Ассооциации.

«Расклейка листовок и раздача печатных материалов практически не применялись, как достаточно затратные способы агитации, в основном использовались ресурсы социальных сетей и групп в мессенджерах», – сообщил Чесноков.

По словам эксперта, партийная принадлежность и активность в агитации для местных жителей имели незначительный вес, победил молодой и энергичный кандидат, заставивший поверить в возможность изменения жизни в лучшую сторону, имеющий опыт управленческой работы и возможность показать хотя бы промежуточные ее результаты, среди которых важное значение имела подготовка населенного пункта к зиме.

Досрочные выборы главы Богдановского сельского поселения завершились победой кандидата от партии «Единая Россия» Т. Федуриной (56,4% голосов). Явка составила 32,05% избирателей. Главой Дульдурги также становится представитель «Единой России» – В. Чимит-Цыренов (70,83%). В выборах приняли участие 15,9% избирателей. Пост главы сельского поселения «Маргуцекское» занимает кандидат от ЛДПР – И. Хомяков (48,9%). Явка – 30,8% избирателей.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории, истории и государственно-правовых дисциплин Читинского института филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», эксперт НОМ Оксана Борисова рассказала, что на досрочных выборах главы Дульдурги 5 февраля в избирательную комиссию муниципального образования поступила жалоба от кандидата Д.Ю. Потехина на якобы имевший место подкуп избирателей и использование административного ресурса победившим на выборах кандидатом В.В. Чимит-Цыреновым. «По данному факту материалы были переданы в полицию и в настоящее время проводится проверка. В день голосования жалоб и заявлений не поступало. И в настоящее время обжалования результатов не ожидается», – сообщила юрист.

На довыборах депутатов Совета депутатов Рогалевского сельсовета Ордынского района шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1 победили: самовыдвиженец А. Степанов (50 голосов), кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Е. Белых (34 голоса), представитель партии «Единая Россия» В. Лесникова (22 голоса). В выборах приняли участие 20,7% избирателей.

Региональный политтехнолог, эксперт НОМ Дмитрий Кривленя считает, что явка 20,7% «вполне оптимальна» для данной местности. «Выбор избирателя основывался исключительно на принципе «знаю – не знаю, доверяю – не доверяю». Избиратели ждут от избранников решения бытовых вопросов: работу аптечных пунктов, обеспечение продуктами, чтобы на селе был почтальон. Большинство партий не умеют работать с территориями, и не заморачиваются этими проблемами, к большому сожалению», – обратил внимание на проблему эксперт.

По данным председателя Общественной палаты Новосибирской области, эксперт НОМ Галины Гридневой, выборы прошли без нарушений. «Контроль на участке осуществляли наблюдатель от партии «Единая Россия» и общественный наблюдатель. Избирательные комиссии организовали избирательный процесс на достойном уровне», – отметила глава региональной ОП.

На выборах главы города Бикин в Хабаровском крае победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Новиков, получивший 821 голос (43,69%). Второе место занял самовыдвиженец Дмитрий Осадчук, набравший 36,67%. Итоговая явка составила 17,92% избирателей.

Как напомнил политолог, директор экспертно-аналитического центра «ДВ РЕГИОН», кандидат исторических наук, эксперт НОМ Евгений Чадаев, раньше Бикин был городом, где стояла общевойсковая дивизия на границе с Китаем. «Затем от границ отвели войска, но город оказался в сложном социально-экономическом положении. Низкая явка объясняется уровнем доверия местных жителей к институту выборов. Настроение именно этого поселка: не решаются проблемы, и мы не будем ходить на выборы. Восстановление этого поселка – тяжелейший труд. У большинства партий нет желания заниматься городским хозяйством. В таком тяжелом поселке не наберешь политических очков», – поделился мнением эксперт.

По словам председателя Общественной палаты Хабаровского края, эксперта НОМ Галины Кононенко, к комиссиям в ходе дня голосования вопросов не возникает. Жалобы по фактам нарушений не поступало.