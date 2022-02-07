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7 февраля, понедельник | Последнее обновление — 12:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: У российских хоккеисток после матча с канадками на Олимпиаде обнаружили коронавирус
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У российских хоккеисток после матча с канадками на Олимпиаде обнаружили коронавирус
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Тесты на коронавирус российских хоккеисток Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой дали положительный результат, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.
«Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол. Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест», – передает ТАСС слова Бобарико.
Форвард женской сборной России по хоккею Александра Вафина между тем заявила, что ей было тяжело дышать в медицинской маске во время матча олимпийского турнира с командой Канады в Пекине.
«К маске было трудно привыкнуть, мы не тренировались в таких условиях, а тут пришлось играть. Не было времени адаптироваться. Но ничего невозможного не бывает, потом привыкли. Было тяжело из-за недостатка кислорода. Сыграли в масках два периода, потом сняли. Наша сторона сделала все что угодно. Решение играть спустя час приняли люди из высшего руководства. Сейчас самое важное – предотвратить распространение вируса», – передает РИА «Новости» слова Вафиной.
«Очень удивилась, когда канадки не вышли на матч. Первый раз такое вижу. Мы старались приободрить друг друга, поддержать словами. Чтобы снять стресс, шутили между собой. Конечно, в голове проскакивали мысли об отмене игры, но мы приехали сюда играть. Это наша главная задача. Тесты в пять утра? Я не знаю. Как скажут, так и будет. Ничего плохого в тестах нет, это быстрая ситуация. Маски мы должны надевать правильно, поверх носа. Замечания судей по ходу игры – это норма, канадки увидели, сказали. Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визорах с сеткой, главное – играть. Мы настраиваемся на победы. Думаю, девочки, которые сейчас на карантине, смогут к нам присоединиться и помочь», – добавила Вафина.
Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что играть в маске в матче Олимпиады в Пекине против канадок было тяжело.
«Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену и оттягиваешь маску, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были, видимо, не готовы к такому количеству тестов, раз не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в масках – мы вышли», – сказала Шибанова.
«Это очень непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы – в масках. Затем думали, что они выйдут на матч, а их не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются. Как я поняла, в связи с пандемией организаторы сами принимают решения. Канадкам даже малый штраф не дали. Непонятные решения. Мы ничего не поняли», – продолжила Шибанова.
Хоккеистка отметила, что в организации олимпийского турнира есть накладки. «Мы пытались решить вопрос. Вряд ли кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Сидеть полчаса в раздевалке мы тоже не хотели. Мы хотели сыграть. Не знаю, можно ли говорить, что организация безобразная, но неприятны такие ситуации. Мы сидели и думали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было бы. Но ничего страшного, все были в равных условиях. Канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли», – добавила россиянка.
«Проблема была в том, что наши результаты ПЦР-тестов не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках. Мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как придут наши результаты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше», – заключила Шибанова.
Как рассказала голкипер сборной России Мария Сорокина, игра в медицинских масках в матче сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине могла угрожать здоровью всех участвовавших во встрече хоккеисток.
«Возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок: и наших, и канадских. Но было принято такое решение, мы были готовы играть при любых условиях. Мы сдавали тесты в штатном режиме, как положено, ничего особенного. Пришли сегодня на раскатку, размялись. Канадки были без масок. Потом вдруг мы вышли на матч, а они – нет. Мы даже не знали об их решении. Только после выхода на лед стало ясно, что что-то идет не так. Мы спортсмены. Что нам скажут, то и будем делать», – сказала Сорокина.
«Нас попросили выйти в масках, и мы согласились, чтобы никого не смущать. На третий период нам разрешили играть без масок благодаря отрицательным тестам, результаты которых пришли по ходу игры. Обычно информация о новых правилах доходит до тренерского штаба и администрации. Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, то дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает. Еще неудобно, что маска на глаза налезает. Но все в таких условиях. Необычная Олимпиада, с такими событиями она войдет в историю», – заключила Сорокина.
Между тем тренер канадской сборной Трой Райан сообщил, что хоккеистка сборной Канады Эмили Кларк была изолирована перед матчем группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России из-за сомнительного результата теста на коронавирус.
После игры Райан, комментарий которого приводится на странице в Twitter журналистки Radio-Canada Кристин Рожье, заявил, что Кларк, принимавшая участие в тренировках команды, была исключена из состава в последний момент из-за сомнительного результата теста на коронавирус, но причиной задержки матча стало не это.
Как сообщила пресс-службы ФХР, матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине был проведен в соответствии с регламентом.
«Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира, до 09.00 по местному времени, – говорится в заявлении. – Однако к назначенному времени начала матча (12.10) данные из лаборатории не поступили. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовали на арене и приняли решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных».
«Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», – добавляется в релизе ФХР.
Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира.
Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды. Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок.
Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов
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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой, ответив, что они единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке.
«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи» – цитирует его «Спорт-Экспресс».
Ягудин добавил, что сегодня он видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. «Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» – подчеркнул он.
Напомним, что после выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.
Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
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Канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ
Начало матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными России и Канады отложено, канадки отказались выходить на матч, сообщают информационные агентства.
Игра должна была начаться в 07.10 мск. В пресс-службе сборной России ТАСС сообщили, что канадки отказываются выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Игра отложена на неопределенное время.
Канадские хоккеистки вышли на матч со сборной России на Олимпиаде после часовой задержки
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Женская сборная Канады по хоккею вышла на матч с командой России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине на час позже изначально запланированного времени старта игры.
Изначально встреча должна была начаться в 12.10 по местному времени, однако канадская команда не вышла на площадку в указанные сроки, из-за чего игра была перенесена, передает РИА «Новости».
Сборные России и Канады являются соперниками по группе A.
Газета ВЗГЛЯД отмечает, что хоккеисты и судьи матча находятся на льду в медицинских масках.
Как сообщает в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.
Канадки по ходу первого периода обыгрывают россиянок со счетом 2:0. До этой встречи в активе сборной Канады было шесть очков, у российской команды – три балла.
Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ.
Россия заняла третье место в медальном зачете по итогам второго дня ОИ
По итогам второго дня зимних Олимпийских игр в Китае Россия находится на третьем месте в зачете с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
На второй строчке Швеция с двумя золотыми наградами, а на первом – Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалями, передает РенТВ.
Первое «золото» России выиграл лыжник Александр Большунов в скиатлоне. В этой же гонке «серебро» взял Денис Спицов. Бронзовую медаль для сборной завоевала в могуле фристайлистка Анастасия Смирнова.
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Также сегодня продолжился командный турнир в фигурном катании. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк стал вторым в произвольной. Они принесли в копилку сборной 10 и 9 очков соответственно. Набрав в общей сумме 45 баллов, Россия обошла США и взяла лидерство в таблице. Соревнования продолжатся в понедельник выступлениями в парном катании, танцах на льду и женском одиночном.
Российские фигуристы завоевали золото командного турнира ОИ
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На Олимпийских играх в Пекине российская сборная завоевала вторую золотую медаль – ее принесли фигуристы в командных соревнованиях, сообщают информационные агентства. Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр.
Для победы россиян в командном турнире Камиле Валиевой достаточно было откатать свою произвольную программу до конца. Однако она заняла первое место, набрав 178,92 балла. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей – канадка Мадлен Скизас (132,04), передает ТАСС.
Олимпийскими чемпионами в командном турнире стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). У российской команды 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье – Японии (63), передает РИА «Новости».
Российская сборная после выступления фигуристов в командном турнире вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр. У России две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место в медальном зачете занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье – команда Швеции (2-0-0).
Напомним, Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.
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Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде
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Президент России Владимир Путин поздравил победителя Олимпийских игр в скиатлоне Александра Большунова, он отметил отличные бойцовские качества спортсмена.
«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства выразил уверенность в том, что выступление Большунова «станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев».
Напомним, Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).
Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок
Игроки женской сборной России по хоккею и судьи вышли на третий период матча олимпийского турнира с канадками без медицинских масок.
Начало матча было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед, передает ТАСС. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.
После второго периода россиянки уступали со счетом 1:4, в начале третьей 20-минутки канадки забросили еще две шайбы.
Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.
Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «могул» на Олимпийских играх в Пекине и принесла пятую награду нашей сборной.
Смирнова показала результат 77,72 балла. Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф (80,28), передает ТАСС.
В предыдущий раз россиянки выигрывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда Елизавета Кожевникова взяла бронзовую награду. Смирновой 19 лет. Она является обладательницей бронзовой медали чемпионата мира 2021 года в могуле. Также она победила на этом мировом первенстве в парном могуле, передает РИА «Новости».
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На данный момент в активе россиян на Олимпийских играх пять наград – одна золотая, две серебряные и две бронзовые.
Напомним, лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал также российский спортсмен Денис Спицов.
Сборная России решила не делать замен в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
Штаб сборной России по фигурному катанию подал заявку на заключительный день командного турнира Олимпийских игр, замен не произведено, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В понедельник, заключительный день командного турнира, пройдут выступления в трех дисциплинах – произвольных программах в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании. Заявка сборных была подана в 21:00 по пекинскому времени (16:00 мск). Россию представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание). Эти же фигуристы выступали в командных соревнованиях и с короткими программами, передает РИА «Новости».
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Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее и короткую, и произвольную программу в составе российской команды исполнил одиночник Марк Кондратюк.
Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44).
Первые российские олимпийцы вернулись на родину
Первые российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулись на родину. Самолет с олимпийцами приземлился в аэропорту Красноярска в 11.54 по местному времени (7.54 мск).
В Россию вернулись фристайлисты, выступавшие в могуле. С командой не полетела только бронзовый призер Олимпиады Анастасия Смирнова, которая задержится в Пекине для участия в церемонии награждения, передает ТАСС.
В состав олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине «могул» входили Никита Новицкий, Никита Андреев, Виктория Лазаренко, Смирнова, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.
Прилетел в понедельник в Красноярск и нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко, который не смог претендовать на участие в Олимпиаде из-за травмы.
Игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Напомним, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Большунов рассказал, кому посвятил победу в скиатлоне на ОИ
Российский лыжник Александр Большунов рассказал журналистам, что свою победу на Олимпийских играх посвятил болельщикам и родственникам.
«Посвящаю победу всем, кто верил: болельщикам, родным, которые больше всех переживали. И также хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Вчера подарка не было, но сегодняшняя гонка – главный подарок, который я могу подарить. Я рад, что я выиграл, это невероятно», – приводит его слова ТАСС.
Большунов добавил, что «отец – человек, который является для меня примером, он все делал для меня на протяжении карьеры, он всегда мне помогает и дает советы. То, что я сейчас показываю, – это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря нему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься».
Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля в спринте.
Напомним, Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).
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Россия сохранила лидерство в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
Российская сборная лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине после победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе в парном катании, сообщают информационные агентства.
Мишина и Галлямов набрали 145,20 балла. Второе и третье места заняли соответственно Рику Миура/Рюити Кихара из Японии (139,60) и Пэн Чэн/Цзинь Ян из Китая (131,75). Российская команда лидирует в командном турнире, набрав 55 очков, у Японии и США по 48 очков, передает РИА «Новости».
Напомним, российская команда стала лидером командного турнира после победы Камилы Валиевой в короткой программе. Штаб сборной по фигурному катанию решил не делать замен в заключительный день командного турнира Олимпийских игр.
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Российские фигуристы почти обеспечили себе золото командного турнира ОИ
На командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце. Для победы российской команды в турнире Камиле Валиевой теперь достаточно просто откатать свою программу до конца.
Синицина и Кацалапов набрали 128,17 балла, уступив первое место Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США, у которых 129,07 балла. Третье место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39), передает РИА «Новости».
Российская сборная практически обеспечили себе золото командного турнира. У россиян сейчас 64 очка, у США – 58, у Японии – 54. В произвольном прокате у женщин Камила Валиева получит не менее шести очков, даже заняв последнее пятое место. То есть ей нужно просто исполнить произвольную программу, качество выступления иметь значения не будет.
Напомним, российская команда стала лидером командного турнира после победы Камилы Валиевой в короткой программе. Штаб сборной по фигурному катанию решил не делать замен в заключительный день командного турнира Олимпийских игр.
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Сборная Швеции опередила команду России в медальном зачете Олимпиады
Сборная Швеции опередила команду России в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине.
В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Благодаря этой медали российская команда вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады.
Однако позднее в понедельник шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла золото в гигантском слаломе и вывела национальную команду на первое место в медальном зачете. Теперь в активе шведской сборной три золотые награды, передает РИА «Новости».
Россияне (по две золотые, серебряные и бронзовые) переместились на вторую строчку в медальном зачете. Замыкают тройку лидеров норвежцы (две золотые, одна бронзовая).
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Женская сборная России по хоккею проиграла канадкам в матче ОИ
Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Команды выступают в группе A.
В составе российской команды шайбу забросила Анна Шохина (38-я минута). У канадок отличились Сара Нерс (3), Сара Филье (3), Джейми Ли Рэттрей (28), Эрин Амброуз (31), Брианн Дженнер (41) и Мари-Филип Пулен (46), передает ТАСС. После четвертой пропущенной шайбы вратарь сборной России Дарья Гредзен была заменена на Марию Сорокину.
Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.
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