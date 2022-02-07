Женская сборная России по хоккею проиграла канадкам в матче ОИ

Маринин: Конфликт с американцами на льду мог стать причиной проигрыша по баллам Кацалапова и Синициной

Конфликт российских фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной с американской парой на разминке перед ритм-танцем на командном турнире на Олимпиаде в Китае, безусловно, мог стать причиной второго места, сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин.

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине он столкнулся с американской парой и что-то сказал им. Однако нападки со стороны американцев продолжались весь день, пара, по словам Кацалапова, не уступала на льду.

«Думаю, именно это и стало причиной второго места, потому что Никита, насколько я видел, ошибся в каких-то шагах. Ошибка была незначительная, но сама ситуация вывела из нормального ритма спортсменов. То есть, люди привыкли разминаться, дожидаться своего выхода на лед и спокойно откатывать свой вариант», – говорит Маринин.

Он не знает, были ли шаги, сделанные во время разминки со стороны американцев, намеренными или ненамеренными, однако ритм у российских спортсменов явно был нарушен.

«Плюс, естественно, Никита не мог не отреагировать на это. То есть, на лицо было то, что соперника вывели из психологического равновесия. Такие ситуации не редкость в спорте. Я желаю нашим спортсменам не поддаваться на эмоции, сохранять спокойствие и откатать так, как они это делают на других соревнованиях», – считает собеседник.

Фигурист подчеркивает, что Олимпийские игры, по сути, ничем не отличаются от любых других соревнований. Тем более, что эти проходят без зрителей и без дополнительного давления со стороны. «Все, что нужно нашим спортсменам, только делать то, что они умеют, и умеют делать очень хорошо», – заключил Маринин.

В ритм-танце на командном турнире Кацалапов и Синицина на Олимпийских играх в Китае показали второй результат, заработав 85,05 балла. Первое место получила американская пара Мэдисон и Донохью (86,56).