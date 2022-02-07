Канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ

Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой, ответив, что они единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи» – цитирует его «Спорт-Экспресс».

Ягудин добавил, что сегодня он видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. «Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» – подчеркнул он.

Напомним, что после выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.