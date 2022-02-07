Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок

Игроки женской сборной России по хоккею и судьи вышли на третий период матча олимпийского турнира с канадками без медицинских масок.

Начало матча было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед, передает ТАСС. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

После второго периода россиянки уступали со счетом 1:4, в начале третьей 20-минутки канадки забросили еще две шайбы.

Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.