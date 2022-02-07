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МИД напомнил о ядерном оружии США в Европе
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Европейские страны опасаются размещения ядерных сил России на территории Белоруссии, но им стоит вспомнить о ядерном оружии США на территории Европы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ермаков «встречно задал вопрос» о том, «не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском», а в американском ядерном оружии, которое уже находится в странах НАТО, передает РИА «Новости».
В МИДе подчеркнули, что это ядерное оружие США способно «поражать цели на территории России». При этом участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Москва «с таким двуличием стран Запада категорически не согласна».
Напомним, в Госдепе заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». В МИДе назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии.
Украинский эксперт объяснил жесткое заявление Лукашенко в адрес Зеленского
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«Лукашенко понял, что отношения с Киевом не восстановить, и первым решился поджечь оставшиеся мосты между государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и пригрозил Киеву энергетическими санкциями.
«После того, как Зеленский присоединился к рестрикциям Запада против Белоруссии, отношения Киева с Минском охладели и практически перестали существовать после санкций, связанных с Протасевичем. Поэтому то, что Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» – просто ожидавшаяся жирная точка в отношениях двух государств», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
По его словам, Лукашенко возможно перешел грань, предопределяемую для заявлений на таком высоком уровне, но в то же время он понимает, что уже ничего не теряет, поэтому может позволить себе говорить, что думает.
«Думаю, момент был не то чтобы сознательно выбран Лукашенко – просто он понял, что Киев окончательно отказался восстанавливать отношения, и белорусский лидер, скажем так, первым поджог мост между Белоруссией и Украиной. Причем, возможно, не без соответствующего совета со стороны Москвы», – отметил эксперт.
Теперь, прогнозирует собеседник, политические и дипломатические отношения Киева и Минска можно считать прекратившимися – останутся только отдельные линии партнерства в бизнесе и экономике.
«Был момент, когда Лукашенко искал близкое к Европе «плечо», потому что не хотел делать Белоруссию российским федеральным округом. По его замыслу, Киев мог стать для Минска мостом на Запад и адвокатом на международной арене. Но Украина пошла по другому пути – повелась на британскую интригу и сломала белорусскому лидеру политическую многоходовку», – напомнил аналитик.
При этом, отметил Бондаренко, Лукашенко в недавнем выступлении перед парламентом заявил: Белоруссия не собирается воевать. «Я думаю, ни экономического, ни военного противостояния ждать не нужно», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Чуть ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества
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Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.
Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Чиновники США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину
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По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщают информационные агентства.
Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.
Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.
Reuters признает, что «официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил». При этом «ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам», такие условия «сохранятся до конца марта», передает ТАСС.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе
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Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что «очень правильно все сделано президентом России». «Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!» – продолжил белорусский президент.
В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что «не только».
«Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», – подчеркнул он.
Президент Белоруссии, отвечая на вопрос, как себя поведет белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса», заявил, что поступит «точно так, как российская».
На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, белорусский президент сказал: «Естественно».
«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», – сказал Лукашенко, касаясь предпринимаемых в стране мер по усилению охраны границы с Украиной и отрабатываемых задач во время белорусско-российских совместных военных учений в феврале.
Также Лукашенко заявил, что Минск будет готов жестче отвечать на провокации Киева.
«Ну попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут – будем действовать жестче», – заявил президент Украины.
Белорусский президент заметил, что инцидент с беспилотником – уже не первый случай нарушения границы со стороны Украины. Четвертого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии: военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики на глубину до одного километра.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Ранее госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Американский разведчик описал сценарий войны России и США
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.
Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.
«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.
Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.
Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины
Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», – написал Блащак в Twitter.
Ранее стало известно, что первая группа военных США прибыла в Польшу.
Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Американские военные самолеты в четверг начали переброску дополнительных войск США в Европу на фоне «эскалации» напряжения вокруг Украины.
В четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов обратил внимание, что переброска американских войск в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, Россия «очень обеспокоена» такими действиями.
В среду стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.
В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США пригрозили лишить Россию доступа к ключевым технологиям
Если Россия «вторгнется» на Украину, то лишится доступа к ключевым технологиям из-за санкций, заявил замглавы минфина США Адевале Адейемо.
Адейемо сообщил, что подготовлен «набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе». По его словам, Россию отрежут от «ключевых технологий». Как заявили в Вашингтоне, «экономика России пострадает», если Россия «предпримет действия по вторжению на Украину», передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Санкции, как заявил Адейемо, окажутся «гораздо более значительными», чем те, что ввели в 2014 году. США полагают, что Китай не сможет «дать России то, чего у них нет», поскольку «есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и союзников» Вашингтона. К этим технологиям «у Китая нет доступа», заявил Адейемо.
Он сказал, что «представители российских элит, которых отрежут от глобальной финансовой системы», вкладывают «свои деньги» не в Китай, а в «Европу и США». «Мы отрежем их и их семьи от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить их возможности вести бизнес так, как они делали это в прошлом», – сказал он.
Вашингтон полагает, что «спектр мер окажет существенное влияние». Как заявил Адейемо, «США и Европа действуют вместе» и «окажут влияние не только на всю российскую экономику, но также окажут прямое влияние на президента Путина, который связан с российской экономикой».
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Салливан: Новые санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая
Санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину», заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.
«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой. У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение России на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», – приводит ТАСС слова Салливана.
«По нашим оценкам, Китай не в состоянии компенсировать России экономические потери, которые станут результатом наших санкций. С анализом согласны мы и европейцы. Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают», – отметил Салливан.
В интервью телеканалу Fox News он обратил внимание на то, что в пяти тысячах слов российско-китайского заявления, принятого по итогам встречи лидеров обеих стран в Пекине, Украина не упоминается ни разу, и предположил, что это свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны Китая выступать «чирлидером» России в продолжающемся кризисе, передает РИА «Новости».
Ранее США попросили Японию ввести санкции против России в случае вторжения на Украину.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии».
Группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
До этого сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин предупредил главу США Джо Байдена о последствиях введения «суперсанкций» против России.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В США заявили о намерении «защищать демократию» на фоне заявления лидеров России и Китая
Встреча лидеров России и Китая укрепила решимость США «продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру», заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN.
Ведущий CNN задал Томас-Грифнвилд вопрос о том, «что может значить укрепление партнерства РФ и Китая для демократии».
«Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили», – отметила постпред США, передает РИА «Новости».
По ее словам, встреча лидеров России и Китая укрепила решимость США «продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру».
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC заявил, что санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
Напомним, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против «цветных революций» и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
Стороны также призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.
США и Австралия обсудили Украину и «российскую агрессию»
Состоялся телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Австралии Питера Даттона, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
Кирби заявил, что руководители военных ведомств США и Австралии «подтвердили решительную поддержку Украины перед лицом российской агрессии». Стороны подчеркнули «важность защиты мирового порядка, основанного на правилах», передает ТАСС.
Также обсуждался «широкий круг вопросов, стоящих перед союзом США и Австралии». Остин и Даттон рассмотрели «вызовы безопасности», а также отметили необходимость сотрудничества «для обеспечения свободы в Индо-Тихоокеанском регионе». Стороны «провели обзор прогресса, сделанного в рамках партнерства в сфере безопасности AUKUS». Кроме того, была подчеркнута важность «трехстороннего сотрудничества с Японией».
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины
Без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Если мы откажемся от диалога с Россией, то невозможно будет урегулировать ни один конфликт. Потому что в этом случае мы позволим другим говорить от нашего имени, из-за чего не сможем содействовать нашей коллективной безопасности», – отметил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche, передает «РенТВ».
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину.
Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
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В США пригрозили остановить «Северный поток – 2» в случае «нападения» России на Украину
«Северный поток – 2» будет остановлен тем или иным способом, если Россия вторгнется на Украину, этот газопровод никогда не введут в эксплуатацию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.
«Северный поток – 2» – это рычаг для нас, а не для [президента России] Владимира Путина. Вы сказали про остановку «Северного потока – 2», но он так и не был запущен. Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в том числе благодаря дипломатии Соединенных Штатов», – цитирует ТАСС Салливана.
Он также повторил, что если гипотетическое вторжение России на Украину все же произойдет, то «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.
Ранее председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Берлин надеется, что Вашингтон не станет вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком – 2», поскольку это чисто европейский проект.
Также в Германии назвали условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
До этого в в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2».Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».
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Байден не увидел «ничего нового» в отношениях России и Китая
После встречи главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в отношениях России и Китая не произошло существенных изменений, считает президент США Джо Байден.
Отвечая на вопрос о российско-китайских отношениях, Байден сказал, что не видит «в этом ничего нового», передает РИА «Новости».
При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу, передает ТАСС.
Напомним, политолог Илья Гераскин, комментируя результаты переговоров лидеров России и Китая, отметил, что «поддержка Китаем предложений России по гарантиям безопасности означает, что теперь эти две страны определяют погоду на международной арене».
Захарова предложила называть представителей НАТО «натистами»
Представителей НАТО следует называть не «натовцами», а «натистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что «много чести называть их «натовцы». «Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», – считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Reuters, ссылаясь на неназванных официальных лиц США назвало число возможных «жертв вторжения».