|
|
Лукашенко назвал условие, при котором он оставит руководство Белоруссией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он оставит руководство страной лишь тогда, когда будет спокойно.
По словам Лукашенко, он президент не потому, что хочет им быть, а потому что «зависит от многих обстоятельств». Так глава Белоруссии ответил на вопрос, сколько лет он будет возглавлять государство.
«Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», – подчеркнул он.
Лукашенко отметил, если обстановка нормализуется, что страна определится с его преемником.
Он провел параллель с временами правления советского лидера Леонида Брежнева (1906-1982), который оставался на высшем посту до конца жизни.
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Лукашенко назвал свое отличие от Януковича
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и экс-главой Украины Виктором Януковичем большая разница.
«Янукович и я – большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти», – сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Соловьев до этого заявления сравнил действия Лукашенко во время протестов оппозиции в 2020 году с действиями Януковича в 2014 году.
«Они (оппозиция Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) подняли этот фейк, что (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД), вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я – автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – прим. ВЗГЛЯД). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», – сказал Лукашенко.
Он заявил о необходимости подобных действий, так как могли напасть на резиденцию. Лукашенко подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.
Также глава республики рассказал о задержанном в стране оружии, которое перебрасывали с Украины, а также один раз из России, но происхождение было все же украинское.
Ранее Лукашенко рассказал, когда собирается уйти на покой.
Эстония решила прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии
Правительство Эстонии приняло решение прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила премьер-министр Кая Каллас.
«Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию», – приводит слова политика РИА «Новости».
Она рассказала, что товары с кодом 2707 под прямые европейские санкции не попадают, поэтому решение ввели дополнительно.
Целью данных санкций она назвала оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, добавила Каллас. Внешнюю политику Эстонии она назвала «основанной на ценностях».
Ранее газета Eesti Pаevaleh заявила, что попавшая под санкции ЕС Белоруссия использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов. Якобы Эстония импортировала белорусские нефтепродукты в три раза больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссия расширили перечь стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго. В список добавлены Лихтенштейн и Сербия.
Эксперт: НАТО заставляет ВСУ с помощью дронов следить за учениями в Белоруссии
|
|
По замыслу западных кураторов, у ВСУ должно быть налажено взаимодействие с комплексами стран НАТО по получению разведданных. Видимо, они хотели сопоставить данные от спутников и от беспилотника. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минск сообщил о перехвате украинского дрона в районе российско-белорусских учений.
«На Украину не просто так прибыло четыре тысячи инструкторов. Они же обещали Киеву поддержку – и вот, теперь стоят за спинами украинских военных и направляют их действия, в том числе в сфере разведки силами беспилотной авиации. Инструкторы проверяют функциональность обрабатывающих центров ВСУ и НАТО: их данные о передвижении войск России по Белоруссии должны совпадать», – предположил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Леонков не исключает, что ВСУ не собирались отправлять свой дрон вглубь территории Белоруссии. «Военные вряд ли планировали проникновение на 40 км, под Брест. Они не могли не подозревать, что там будут атакованы РЭБ и потеряют аппарат. Проблема может быть в навигационном оборудовании ВСУ. Не исключено, что они пользовались простыми гражданскими приемниками координат, которые дают погрешности в расстоянии», – сказал аналитик.
Скорее всего, беспилотник во время полета 24 января должен был летать лишь вдоль границы, – следить за тем, чтобы к границе не приближались российские войска, которые будут прибывать в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость – 2022». «Но, допускаю, что дело и в невысокой квалификации самих украинских военных. В какой-то момент они могли просто потерять управление БЛА, и тот уже сам улетел, неконтролируемо вглубь Белоруссии, в район Бреста», – добавил собеседник.
Леонков пояснил, что далее перехватить управление дроном для РЛС белорусов было уже делом техники. «Комплекс радиотехнической разведки определяет частоту сигнала, глушит его более мощным сигналом и перехватывает управление», – детализировал аналитик.
Леонков подчеркнул, что подобные случаи отмечались и в Донбассе, поскольку у военных ДНР и ЛНР тоже есть комплексы РЭБ, позволяющие успешно захватывать дроны. «Вспомнился случай, как посаженному в центре Донецка беспилотнику ветеран костылями обломал винты, чтобы тот не смог снова взлететь», – сказал собеседник.
В том же, что Минск решил обнародовать данные о произошедшем сейчас, тогда как сам инцидент произошел 24 января, эксперт не видит ничего удивительного: видимо, Белоруссия две недели согласовывала свою реакцию и сейчас решила указать южному соседу на недопустимость таких действий.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов подтвердил: судя по уровню сохранности беспилотника на опубликованном фото, он мог упасть в следствие воздействия средств РЭБ. «Другой причиной могла стать техническая неисправность», – добавил специалист.
«Что касается марки дрона, то я бы не взялся точно ее идентифицировать. Если рассматривать продукцию украинских компаний, то в наибольшей степени аппарат на фото напоминает БЛА Spectator. Однако имеются некоторые визуальные отличия от тех образцов упомянутой модели, которую украинцы демонстрировали на открытых мероприятиях», – заключил аналитик.
Напомним, Белоруссия в четверг сообщила о незаконном пересечении границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Инцидент произошел еще 24 января. Насколько известно, беспилотник был запущен недалеко от деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины – в 1,7 км от границы с Белоруссией. Дрон пролетел вглубь страны на 40 км – почти до Бреста. Кстати, именно на брестском полигоне идет подготовка учений «Союзная решимость – 2022» России и Белоруссии, намеченных на 10 февраля.
После этого Минобороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста. В Минске отметили, что это уже третье нарушение с ноября. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что ВСУ не использовали БЛА на границе с Белоруссией, и что Киев считает это обвинение «провокацией». «Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
При этом, также в четверг Киев выразил намерение закупить у Анкары новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы
Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», – приводит слова пресс-секретаря МИД агентство Белта. Решение вступает в силу с 7 февраля.
Ограничения коснулись нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на литовских ж/д станциях.
По словам Глаза, Белоруссия не раз предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не согласилась. Запрет на перевозку введен из-за санкций США, которые стали причиной отказа Литвы сотрудничать с Белоруссией.
При этом в Белоруссии заявили, что «правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны».
Ранее сообщалось, премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Он рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Белоруссия ограничила вывоз лука, капусты и яблок
Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза лука, капусты и яблок, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров.
Так, вывоз лука, белокочанной капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы республики осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами. Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений сможет выдавать фитосанитарные сертификаты на указанные товары только при наличии разовой лицензии, пишет ТАСС.
При этом уточняется, что лицензирование не будет распространяться на вывоз продукции в страны Евразийского экономического союза, а также в другие государства для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. Кроме того, действие документа не распространяется на транзитные товары. Постановление будет действовать в течение трех месяцев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Лукашенко назвал цели военных учений с Россией
|
|
Одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я ее (цель проведения совместных с Россией учений) не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», – цитирует его «БелТА».
По его словам, необходима помощь российских военных специалистов.
«Помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах. Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне – не войне и так далее... Полезут – получат. Вот и вся война», – добавил Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что совместно с Россией создаются центры, в которых обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. По его словам, Белоруссия готова создавать с Россией и дополнительные центры для обучения системам ПВО.
«Это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию. Спасибо, вы откликнулись на это», – объяснил белорусский лидер.
Как было отмечено на встрече, где присутствовал также и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, уже созданы три таких центра – два на территории России и один в Белоруссии, добавляет агентство.
Лукашенко подчеркнул, что «мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться».
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Протасевич решил подать иск к авиакомпании Ryanair
Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair.
«Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса», – рассказал он на Youtube-канале «Sputnik Беларусь».
Блогер отметил, что над иском работает команда юристов, и как только все будет подготовлено, он об этом объявит. «Я надеюсь, что мое заявление будет отдельно рассмотрено и членами совета ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Белоруссии», – отметил он.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что в связи с инцидентом с самолетом Ryanair белорусским чиновникам предъявлены обвинения в воздушном терроризме.
На днях Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
Напомним, в мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
Правительство Эстонии расширило санкции в отношении транзита продукции из Белоруссии
Власти Эстонии приняли решение ввести санкции в отношении транзита минеральных масел из Белоруссии.
«Правительство одобрило предложение министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении минеральных масел из Белоруссии. Государственные санкции будут применены к минеральным маслам, произведенным на основе белорусского угля, т. е. к товарной группе 2707, на которую не распространяются отраслевые санкции, установленные Европейским союзом, и транзит которой через Эстонию до сих пор был возможен», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, ранее правительство республики прекратило транзит нефтепродуктов из Белоруссии через свою территорию. Решение принято в качестве дополнительных санкций, которые должны оказать давление на белорусский режим, заявила премьер-министр Кая Каллас.
Все началось с того, что правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
В августе 2021 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска. Тогда в связи со скандалом глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. Премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса.
Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет перевозить белорусские удобрения.
В Белом доме предположили рост напряженности из-за совместных учений России и Белоруссии
Администрация США полагает, что проведение совместных учений России и Белоруссии вызывает рост напряженности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН. Очевидно, что это действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними», – цитирует ТАСС Псаки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
США ввели санкции против Белоруссии за «преследование диссидентов»
Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты вводят визовые рестрикции в отношении «многочисленных» представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в «преследовании диссидентов за рубежом».
«Госдепартамент [США] вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках «Запрета Хашогджи» – инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году», – приводит текст заявления Блинкена РИА «Новости».
По словам госсекретаря США, рестрикции применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в «серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов».
При этом Госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на «конфиденциальность таких данных». «В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», – ответил представитель госдепартамента США.
Напомним, 2 декабря 2021 года США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Анонсирована встреча Лукашенко с Шойгу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил приближенный к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».
В сообщении канала говорится, что «верительные грамоты Первому сегодня вручат послы восьми стран, общая численность населения которых более полумиллиарда человек», после Лукашенко встретится с Сергеем Шойгу.
Ранее Лукашенко заявил, что он и его военачальники не хотят «никакой войнушки». Вместе с тем государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Североатлантический альянс отрабатывают возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России Грызлова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в республике Бориса Грызлова.
Также верительные грамоты президенту вручили дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, Республики Чад и Шри-Ланки, передает БелТА.
Лукашенко заявил, что «дестабилизации обстановки в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколониализма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам».
«Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х – начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу», – добавил он.
Ранее Грызлов вручил главе внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимиру Макею копию верительных грамот.
Напомним, 14 января указом президента России Владимира Путина Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД