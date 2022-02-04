США ввели санкции против Белоруссии за «преследование диссидентов»

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты вводят визовые рестрикции в отношении «многочисленных» представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в «преследовании диссидентов за рубежом».

«Госдепартамент [США] вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках «Запрета Хашогджи» – инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году», – приводит текст заявления Блинкена РИА «Новости».

По словам госсекретаря США, рестрикции применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в «серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов».

При этом Госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на «конфиденциальность таких данных». «В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», – ответил представитель госдепартамента США.

Напомним, 2 декабря 2021 года США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.

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