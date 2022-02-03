В России отреагировали на заявление НАТО о «причастности» к кибератакам на Украину

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о якобы «причастности России» кибератакам на Украину в январе «банально» и «разочаровывающее», заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора департамента российского МИД Андрей Крутских.

«Банальная с точки зрения Запада трактовка, скучная, ничего нового. Разочаровывающе, и лишний раз убеждаешься, что с таким человеком обсуждать что-либо серьезное очень сложно», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, Москва и Вашингтон поддерживают контакт по вопросам кибербезопасности и алгоритм этих контактов проговорен. «Исходим из того что результативность будет обеспечена как только, так сразу», – сказал он.

Ранее министерство цифровой трансформации Украины заявило, что все указывает на якобы «причастность России» к недавним кибератакам на сайты госорганов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Москва никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.

США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.