В Москве простились с Виктором Мережко

Церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве. Проститься с ним пришли друзья и коллеги.

Кинорежиссер Вера Токарева поделилась, что Мережко всегда жил сегодняшним днем. «Он был замечательный не только художник, в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательный организатор производства, он знал эту кухню всю досконально, и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек, пусть земля ему будет пухом», – передает РИА «Новости» слова Токаревой.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что работы Мережко останутся любимыми у народа во все времена, у него не было проходных фильмов.

«Его картины всегда можно будет отличить от любой другой картины, если ты включил телевизор и вдруг увидел, услышал драматургию и слова, потому что в последние годы из телевизионных сериалов это трудно услышать, а его картины – любимые картины народа во все времена: «Здравствуй и прощай», «Полеты во сне и наяву», мой любимый фильм – «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться». Можно перечислять, можно назвать любую картину, потому что у него не было проходных картин», – сказал Герасимов.

Он упомянул, что был близким другом Мережко. «Виктор был удивительным человеком, с потрясающим чувством юмора, с огромным жизненным стержнем, с любовью к жизни, к творчеству, к окружающим людям. Настоящий друг, мужчина, любящий свою семью, своих детей», – поделился Герасимов.

Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Виктор Мережко – советский и российский режиссер, сценарист, актер. Широкое признание получил как сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким умерших 30 января актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко, назвав их очень талантливыми и всенародно любимыми людьми искусства.