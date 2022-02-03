На Украине ограничили выезд людей призывного возраста

Власти Украины ограничили выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его данным, Киев обратился за помощью к западным партнерам с целью вернуть в страну граждан призывного возраста, передает РИА «Новости».

«2 февраля главой государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. В целях исключения паники среди населения в качестве причин отказа в выезде из страны называть отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированных имущественных споров и другие причины», – сообщил Басурин.

Одновременно с тем, военкоматами Украины проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации, добавил он.

Также Басурин сообщил, что Киев просит негласно информировать иностранцев о необходимости покинуть Донбасс.

«МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил (силовая операция Киева) в Донбассе», – заявил он.

Представитель Народной милиции ДНР уточнил, что украинские артиллеристы ведут разведку местности на линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, ведомству известно о проведении 56-й отдельной мотопехотной бригадой на донецком направлении тактических учений по наступательной тематике с подразделениями 55-й артиллерийской бригады.

«Занятия проводились под руководством заместителя командующего операцией объединенных сил в Донбассе генерала Драпатого. Ранее данный генерал провел проверку готовности 53-й механизированной бригады к выполнению боевых задач», – сказал представитель ведомства.

24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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