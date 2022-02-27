В Госдуме спрогнозировали ситуацию с лекарствами в России после введения санкций

Более 60% лекарственных препаратов в упаковках, реализующихся в российских аптеках, это препараты отечественного производства, заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

«Дело в том, что в нашей стране есть эффективная система государственного регулирования цен на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших, а это примерно 40% от всех аптечных продаж. Предельно допустимые цены производителей на них устанавливаются государством. Также определены наценки – оптовые и розничные, которые нельзя превышать, поэтому каких-либо значительных скачков цен на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП нет и быть не может», – написал он в Вконтакте, отвечая на вопрос, будут ли расти цены на лекарственные препараты в связи с изменением курса доллара.



По его словам, самый сложный период в фармацевтической отрасли России был в 2020 году, когда пришел ковид. «При этом система лекарственного обеспечения в нашей стране снова выстояла – мы не видели ни пустых полок, ни стремительного роста цен на лекарства», – уточнил Нифантьев.



На вопрос, может ли возникнуть какой-нибудь дефицит импортных или отечественных лекарств из-за введенных санкций он ответил, что дело в том, что лекарства – это та категория товаров, которая не должна попадать под санкции и уверен, что не попадет. «Но даже если допустить проблемы с поставками европейских лекарственных препаратов, уверяю, что и к этому мы готовы: на сегодняшний день более 60% лекарственных препаратов (в количестве упаковок), реализующихся в российских аптеках, это препараты отечественного производства», – пояснил он.



В свою очередь заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков заявил в Instagram, что в период введения западных санкций малый и средний бизнес должен стать драйвером и опорой для российской экономики, у МСП нет прямых зависимостей от западных кредитов.

«Задача депутатов Госдумы помочь нашему бизнесу с помощью принятия новых законов и механизмов господдержки, упрощением доступа к госзаказу, льготному кредитованию, снижением налоговой нагрузки и административных барьеров. Роль МСП в импортозамещении должна только расти. Времена непростые, но возможностей для развития достаточно, важно правильно расставить приоритеты. Периориентировать экспорт российских предприятий на китайский рынок, страны восточного региона, Индию, Иран и другие», – уточнил он.

По словам Голикова, в Госдуме на март запланирована большая повестка законопроектов по поддержке и развитию МСП, постараемся оказать бизнесу всестороннюю поддержку в этих непростых условиях. «Мы самодостаточны и должны стать независимыми от иностранных экономик», – резюмировал он.

В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей. После начала операции по демилитаризации и денационализации Украины Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран объявили о новых санкциях против России.

На прошедшем на днях совещании о текущей экономической ситуации Мишустин заявил о том, что надо выработать меры по преодолению последствий от санкций и минимизировать их влияние на экономику России. «У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, ну и, значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе и в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом», – заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что ЕС и его партнеры намерены работать над тем, чтобы запретить российским «олигархам» использовать их финансовые активы на рынках этих стран. Кроме того, США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина. Великобритания также ввела санкции в отношении Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.