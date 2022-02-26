«Коктейль Молотова» на Украине переименовали в «Бандера-смузи»

В видеообращении мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал украинцев запасаться «коктейлями Молотова».

Садовый заявил, что тем украинцам, у которых «нет оружия», нужно брать «коктейли Молотова». По его словам, сейчас на Украине «коктейли Молотова» называют «Бандера-смузи», передает РИА «Новости».

«Мэр также рассказал, что во Львове начинают работать патрули. Совместно с силами территориальной обороны и полицией в этот процесс привлекают и общественность. В то же время на въездах и выездах во Львов работают блокпосты», – передает украинский канал «24».

Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.