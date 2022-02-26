Лавров заявил главе МИД Турции о готовности к контактам по решению вопроса Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу рассказал о ходе спецоперации в Донбассе, а также подчеркнул готовность к тесному сотрудничеству для скорейшего решения украинского вопроса.

«Лавров подробно информировал турецкого коллегу о проведении российскими вооруженными силами во взаимодействии с формированиями народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики специальной военной операции на Донбассе в соответствии с решениями высшего руководства России», – говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что подчеркнута готовность российской стороны к тесному взаимодействию для решения украинской проблемы в интересах мира и стабильности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.