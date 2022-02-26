Премьер Италии поддержал отключение России от SWIFT

Премьер-министр Италии Марил Драги и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

В пресс-службе итальянского правительства добавили, что Драги выразил полную поддержку украинскому президенту и заверил в одобрении всех санкций ЕС в отношении Москвы, в том числе отключение России от SWIFT.

«Премьер-министр подтвердил, что Италия полностью поддерживает санкционную линию ЕС в отношении России, включая меры, которые касаются отключения России от системы платежей SWIFT», – передает ТАСС ссылкой на сообщение.

Отмечается, что Италия поможет Украине «в защите».

Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине.